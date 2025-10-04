Καρκίνος: Τα υπέρ και τα κατά της αφαίρεσης λεμφαδένων – Ο ειδικός εξηγεί
Ο δρ. Justin Stebbing, Καθηγητής Βιοϊατρικών Επιστημών, τονίζει ότι οι λεμφαδένες αποτελούν ζωτικούς συμμάχους στη μάχη κατά του καρκίνου και θέτει ένα σημαντικό ερώτημα: Μήπως η αφαίρεσή τους αποδυναμώνει την αποτελεσματικότητα των σύγχρονων θεραπειών;
Για δεκαετίες, η αφαίρεση λεμφαδένων κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων για τον καρκίνο αποτελούσε τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας. Αυτή η πρακτική έχει σώσει αμέτρητες ζωές, τόσο προλαμβάνοντας την εξάπλωση των όγκων, όσο και βοηθώντας τους γιατρούς να εκτιμήσουν με ακρίβεια το στάδιο της νόσου.
Ωστόσο, πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα καλούν τους ειδικούς να επανεξετάσουν την αξία αυτής της κοινής πρακτικής, θέτοντας ένα καίριο ερώτημα: Μήπως η αφαίρεση αυτών των κέντρων του ανοσοποιητικού συστήματος κάνει, τελικά, περισσότερο κακό παρά καλό; Ο Justin Stebbing, Καθηγητής Βιοϊατρικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin αναλύει τα διαθέσιμα στοιχεία σε άρθρο του στο The Conversation.
