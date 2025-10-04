Τα ανθεκτικά μικρόβια εξαπλώνονται, τα αντιβιοτικά «λιγοστεύουν» – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί
Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι η μικροβιακή αντοχή επιδεινώνεται με ταχύ ρυθμό, ενώ τα νέα αντιβιοτικά δεν επαρκούν. Αν δεν υπάρξει δράση, οι θάνατοι από ανθεκτικές λοιμώξεις μπορεί να αυξηθούν κατά 60% έως το 2050
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την απειλή της μικροβιακής αντοχής, η οποία αναμένεται να αυξήσει τους θανάτους κατά 60% έως το 2050. Στα τελευταία στοιχεία του αποτυπώνει τη δραματική εικόνα γύρω από τα αντιβακτηριακά φάρμακα που βρίσκονται στο στάδιο της (προ)κλινικής ανάπτυξης και τα διαγνωστικά τεστ που διατίθενται ή αναπτύσσονται.
Λίγα νέα φάρμακα – Περιορισμένη καινοτομία
Η ανάλυση του ΠΟΥ δείχνει ότι η «δεξαμενή» νέων αντιβακτηριακών είναι περιορισμένη και ανεπαρκής. Το 2023 υπήρχαν 97 φάρμακα σε κλινική ανάπτυξη, όμως φέτος ο αριθμός μειώθηκε στα 90. Από αυτά, μόνο τα 15 μπορούν να χαρακτηριστούν καινοτόμα, και μόλις 5 έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά έναντι βακτηρίων «κρίσιμης προτεραιότητας», της υψηλότερης κατηγορίας κινδύνου στη λίστα του.
