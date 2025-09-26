Επίσημος εκπαιδευτής στη ρομποτική χειρουργική για γυναικολόγους o Δρ. Νικόλαος Πλεύρης
Με την εξειδίκευσή του, ο Δρ. Πλεύρης παρέχει καθοδήγηση, τεχνική υποστήριξη και ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια ρομποτικών επεμβάσεων, συμβάλλοντας στη διάδοση της ρομποτικής χειρουργικής στη γυναικολογία
Η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας έχει επιφέρει σημαντικές εξελίξεις στη χειρουργική, καθιστώντας τη ρομποτική χειρουργική την πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδο για την εκτέλεση επεμβάσεων με υψηλή ακρίβεια και ασφάλεια. Η ρομποτική τεχνολογία προσφέρει μειωμένη μετεγχειρητική νοσηρότητα, μείωση του πόνου, περιορισμένη απώλεια αίματος, χαμηλότερο κίνδυνο επιπλοκών και ταχύτερη αποκατάσταση, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές ανοιχτές χειρουργικές τεχνικές.
Κορυφαία εξειδίκευση στη Ρομποτική Γυναικολογία στο Metropolitan General
Η Α΄ Γυναικολογική Κλινική – Τμήμα Ρομποτικής και Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής του Metropolitan General αποτελεί κορυφαίο διεθνές κέντρο αναφοράς και εκπαίδευσης στην ρομποτική γυναικολογική χειρουργική, εξειδικευμένο στην αντιμετώπιση ενός ευρέος φάσματος γυναικολογικών παθήσεων με την πλέον προηγμένη τεχνολογία. Η κλινική εφαρμόζει ρομποτικές επεμβάσεις για καλοήθεις καταστάσεις όπως ινομυώματα και δυσλειτουργικές αιμορραγίες της μήτρας, καθώς και για πολύπλοκα ογκολογικά περιστατικά γυναικολογικού καρκίνου, διασφαλίζοντας βέλτιστα θεραπευτικά αποτελέσματα βάσει εξατομικευμένης προσέγγισης.
