Νέο επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης στο ασφαλιστήριο – Ενημερωθείτε
Ένα νέο επίδομα έρχεται να προστεθεί στα ασφαλιστικά συμβόλαια υγείας. Πρόκειται για το επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης το οποίο παρέχει στήριξη στα ζευγάρια που προσπαθούν να τεκνοποιήσουν
Με δυναμικές πρωτοβουλίες οι ασφαλιστικές εταιρείες αποδεικνύουν τη διαρκή ενασχόλησή τους με τον εμπλουτισμό των συμβολαίων τους στον τομέα της Υγείας. Μια πρόσφατη εξέλιξη αφορά την ένταξη στα Ομαδικά Συμβόλαια Ασφάλισης επιδόματος εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Τo συγκεκριμένο επίδομα απευθύνεται σε ασφαλισμένες γυναίκες -είτε εργαζόμενες είτε σύζυγοι εργαζομένων- στις επιχειρήσεις που επιλέγουν να εντάξουν την νέα αυτή παροχή στα προγράμματά τους.
