Καρκίνος Εξατομικευμένη Ιατρική Φροντίδα

Καρκίνος: Η συμμετοχή των ασθενών στη θεραπεία βελτιώνει την ποιότητα της φροντίδας

Η ενεργός συμμετοχή των ασθενών στη θεραπευτική προσέγγιση δεν θα έπρεπε να είναι προαιρετική, καθώς αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την επίτευξη βέλτιστων θεραπευτικών αποτελεσμάτων, τονίζει η έκθεση της IQVIA

Βίκυ Βενιού

Η φροντίδα των ασθενών με καρκίνο βρίσκεται σήμερα σε μεταβατικό στάδιο, καθώς η επιστήμη της ιατρικής εξελίσσεται με ταχύτητα. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η πραγματική πρόοδος εξαρτάται ολοένα περισσότερο από την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των ασθενών.

Μια νέα έκθεση της IQVIA με τίτλο «Βελτιστοποίηση της περίθαλψης ασθενών με καρκίνο» αναδεικνύει τα σημεία όπου η εμπλοκή των ασθενών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της φροντίδας, ενώ παράλληλα εντοπίζει τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Κενά στην ενημέρωση και την επικοινωνία

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι πολλοί ασθενείς και φροντιστές δεν κατανοούν πλήρως τις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες που σχετίζονται με τη θεραπεία τους, παρά το γεγονός ότι οι γιατροί τις χρησιμοποιούν για την καθοδήγηση της θεραπείας. Η έλλειψη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε παρανόηση των θεραπευτικών στόχων, αυξημένο κόστος περίθαλψης, άγχος και μειωμένη ποιότητα ζωής.

