Σε ποια χώρα σημειώνεται ρεκόρ αιωνόβιων – Αγγίζουν τους 100.000
Σε αυτή τη χώρα της Ανατολικής Ασίας, ο πληθυσμός γερνάει ταχύτατα και οι αιωνόβιοι ήδη ξεπερνούν τους 100.000 - Την ίδια στιγμή ο αριθμός των γεννήσεων παραμένει χαμηλός
Η Ιαπωνία έχει πλέον σχεδόν 100.000 εκατοντάχρονους ή μεγαλύτερους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες, ενώ ο αριθμός αυτός παρουσιάζει σαφή αύξηση και έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με στοιχεία της ιαπωνικής κυβέρνησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Ο αριθμός αυτός έρχεται να επιβεβαιώσει τη γήρανση του ιαπωνικού πληθυσμού που πλήττει την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον πλανήτη, και μάλιστα την ώρα που ο πληθυσμός της μειώνεται. Την 1η Σεπτεμβρίου, η Ιαπωνία είχε 99.763 αιωνόβιους, δηλαδή 4.644 περισσότερους από πριν από έναν χρόνο, με το 88% αυτών να είναι γυναίκες, διευκρινίζει το ιαπωνικό υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του.
