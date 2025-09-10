Αυτισμός: Το σημείο του εγκεφάλου που «ευθύνεται» για τα συμπτώματα – Ανοίγει ο δρόμος για νέες θεραπείες
Αυτισμός: Το σημείο του εγκεφάλου που «ευθύνεται» για τα συμπτώματα – Ανοίγει ο δρόμος για νέες θεραπείες
Μελέτη σε ποντίκια δείχνει ότι η υπερδραστηριότητα συγκεκριμένων νευρώνων στον εγκέφαλο προκαλεί συμπτώματα αυτισμού, δίνοντας παράλληλα ελπίδα για νέες θεραπείες
Μια ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου Στάνφορντ εντόπισε μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου που φαίνεται να «ευθύνεται» για βασικά συμπτώματα αυτισμού σε ποντίκια, βελτιώνοντας με επιτυχία αυτές τις συμπεριφορές μέσω στοχευμένων θεραπειών. Η ανακάλυψη εστιάζει σε υπερδραστήριους νευρώνες βαθιά στον εγκέφαλο, οι οποίοι λειτουργούν σαν «φύλακες» της αισθητηριακής πληροφορίας, ελέγχοντας ποια σήματα φτάνουν στη συνειδητή αντίληψη.
Τα αποτελέσματα της μελέτης, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Advances, βασίζονται σε πειράματα σε ποντίκια. Για τον λόγο αυτό, οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα πριν ξεκινήσουν οι δοκιμές σε ανθρώπους. Παρόλα αυτά, η ανακάλυψη ανοίγει τον δρόμο για πιθανές θεραπείες που θα αντιμετωπίζουν τις βιολογικές βάσεις του φάσματος αυτισμού, αντί απλώς να διαχειρίζονται τα συμπτώματα.
