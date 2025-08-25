Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Μήπως δεν είναι ο εχθρός της υγείας μας; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
Μύθος ή πραγματικός κίνδυνος τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα; Δύο καθηγητές εξηγούν τι καθορίζει την υπερκατανάλωση και πώς μπορούμε να τρώμε πιο συνειδητά
Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα βρίσκονται εδώ και καιρό στο επίκεντρο των συζητήσεων για τη διατροφή. Πατατάκια, έτοιμα γεύματα, ανθρακούχα ποτά και συσκευασμένα σνακ συχνά κατηγορούνται για παχυσαρκία, διατροφικές διαταραχές, ακόμη και άνοια. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτά τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιούν τα κέρδη των εταιρειών, εκμεταλλευόμενα το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου και ενθαρρύνοντάς μας να τρώμε περισσότερο απ’ όσο έχουμε πραγματικά ανάγκη.
Πόσο μεγάλο είναι, όμως, πραγματικά το πρόβλημα; Και υποστηρίζεται από ισχυρές επιστημονικές αποδείξεις;
Για να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα, ο Δρ. Graham Finlayson, καθηγητής ψυχοβιολογίας και ο James Stubbs, καθηγητής στην Επιστήμη της Όρεξης και της Ενεργειακής Ισορροπίας στο Πανεπιστήμιο του Leeds πραγματοποίησαν μια σειρά μελετών, με στόχο να κατανοήσουν τι ωθεί τους ανθρώπους να απολαμβάνουν το φαγητό και τι τους ωθεί να τρώνε υπερβολικά. Οι ίδιοι σχολίασαν τα συμπεράσματά τους στο The Conversation.
