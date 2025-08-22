«Θερίζει» η γαστρεντερίτιδα στην Κέα – Σπεύδει για έλεγχο ο ΕΟΔΥ
YGEIAMOU.GR
Γαστρεντερίτιδα Έξαρση ΕΟΔΥ Κέα Λοιμώξεις

«Θερίζει» η γαστρεντερίτιδα στην Κέα – Σπεύδει για έλεγχο ο ΕΟΔΥ

Έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό περιστατικών γαστρεντερίτιδας βλέπουν καθημερινά οι γιατροί του Περιφερειακού Ιατρείου Κέας

«Θερίζει» η γαστρεντερίτιδα στην Κέα – Σπεύδει για έλεγχο ο ΕΟΔΥ
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Στην Κέα μεταβαίνει σήμερα κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για τη διερεύνηση ασυνήθιστης έξαρσης γαστρεντερίτιδας που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο νησί.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, οι γιατροί του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας αναφέρουν ότι δέχονται περί τα 80 περιστατικά την ημέρα με συμπτωματολογία γαστρεντερίτιδας. Ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν που βλέπουν συνήθως στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά και από μια συνηθισμένη εποχική αύξηση. Οι ειδικοί, μάλιστα, επισημαίνουν ότι τους καλοκαιρινούς μήνες τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας είναι αρκετά συνηθισμένα.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης