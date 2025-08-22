«Θερίζει» η γαστρεντερίτιδα στην Κέα – Σπεύδει για έλεγχο ο ΕΟΔΥ
Έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό περιστατικών γαστρεντερίτιδας βλέπουν καθημερινά οι γιατροί του Περιφερειακού Ιατρείου Κέας
Στην Κέα μεταβαίνει σήμερα κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για τη διερεύνηση ασυνήθιστης έξαρσης γαστρεντερίτιδας που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο νησί.
Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, οι γιατροί του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας αναφέρουν ότι δέχονται περί τα 80 περιστατικά την ημέρα με συμπτωματολογία γαστρεντερίτιδας. Ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν που βλέπουν συνήθως στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά και από μια συνηθισμένη εποχική αύξηση. Οι ειδικοί, μάλιστα, επισημαίνουν ότι τους καλοκαιρινούς μήνες τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας είναι αρκετά συνηθισμένα.
