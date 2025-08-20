Σχιζοφρένεια: Ερευνητές ανακάλυψαν 8 νέα ένοχα γονίδια
Σχιζοφρένεια: Ερευνητές ανακάλυψαν 8 νέα ένοχα γονίδια
Νέα έρευνα εντόπισε 8 γονίδια που συνδέονται με τη σχιζοφρένεια, ανοίγοντας το δρόμο για καλύτερη κατανόηση και ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών
Σε μια από τις μεγαλύτερες μελέτες αλληλουχίας εξωνίων που έχει πραγματοποιηθεί, ερευνητές από το Κέντρο Γενετικής και Γενωμικής Νευροψυχιατρικής (CNGG) του Πανεπιστημίου του Cardiff ανακάλυψαν οκτώ νέα γονίδια που συνδέονται με τη σχιζοφρένεια. Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση της σχιζοφρένειας και την ανάπτυξη μελλοντικών θεραπειών. Η σχετική έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications.
Για τις ανάγκες της μελέτης, οι ερευνητές αξιολόγησαν γενετικά δεδομένα από 28.898 άτομα με σχιζοφρένεια, 103.041 χωρίς τη διαταραχή και 3.444 οικογένειες που επηρεάζονταν από αυτήν. Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην ανίχνευση σπάνιων μεταλλάξεων υψηλής επίδρασης σε γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες, οι οποίες εμφανίζονται συχνότερα σε άτομα με σχιζοφρένεια.
