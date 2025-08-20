Ανήλικοι καταρρέουν από το αλκοόλ παρά τις απαγορεύσεις – Σοβαρά περιστατικά μέθης σε όλη τη χώρα
YGEIAMOU.GR
Αλκοόλ Έφηβοι μέθη Μέθη Ανηλίκων

Ανήλικοι καταρρέουν από το αλκοόλ παρά τις απαγορεύσεις – Σοβαρά περιστατικά μέθης σε όλη τη χώρα

Παρά τον πρόσφατο νόμο που απαγορεύει την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους, τα περιστατικά μέθης, ειδικά σε γλέντια στην επαρχία, είναι αλλεπάλληλα

Ανήλικοι καταρρέουν από το αλκοόλ παρά τις απαγορεύσεις – Σοβαρά περιστατικά μέθης σε όλη τη χώρα
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ο Αύγουστος και ειδικά η τελευταία εβδομάδα συνοδεύτηκε από ειδήσεις υπερβολικής μέθης ανηλίκων που ήπιαν ποσότητες αλκοόλ σε γλέντια ή κέντρα διασκέδασης. Το Υπουργείο Υγείας πρόσφατα θέσπισε νόμο για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους, με βαριές «καμπάνες», μάλιστα, σε επιχειρηματίες κέντρων διασκέδασης ή πωλητές αλκοόλ.

Και μπορεί στην Αθήνα ή σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα τα μίνι μάρκετ, τα περίπτερα και τα κέντρα διασκέδασης να επιδεικνύουν αυστηρότητα απέναντι σε ανήλικους που ζητούν αλκοόλ, αλλά δεν ισχύει το ίδιο στην επαρχία και διοργανώσεις όπως είναι τα πάρτι ή τα πανηγύρια.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης