Ανήλικοι καταρρέουν από το αλκοόλ παρά τις απαγορεύσεις – Σοβαρά περιστατικά μέθης σε όλη τη χώρα
Παρά τον πρόσφατο νόμο που απαγορεύει την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους, τα περιστατικά μέθης, ειδικά σε γλέντια στην επαρχία, είναι αλλεπάλληλα
Ο Αύγουστος και ειδικά η τελευταία εβδομάδα συνοδεύτηκε από ειδήσεις υπερβολικής μέθης ανηλίκων που ήπιαν ποσότητες αλκοόλ σε γλέντια ή κέντρα διασκέδασης. Το Υπουργείο Υγείας πρόσφατα θέσπισε νόμο για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους, με βαριές «καμπάνες», μάλιστα, σε επιχειρηματίες κέντρων διασκέδασης ή πωλητές αλκοόλ.
Και μπορεί στην Αθήνα ή σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα τα μίνι μάρκετ, τα περίπτερα και τα κέντρα διασκέδασης να επιδεικνύουν αυστηρότητα απέναντι σε ανήλικους που ζητούν αλκοόλ, αλλά δεν ισχύει το ίδιο στην επαρχία και διοργανώσεις όπως είναι τα πάρτι ή τα πανηγύρια.
