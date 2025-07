Πυρκαγιές: Γιατί αυξάνουν την πιθανότητα καρδιακής ανεπάρκειας – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Μια νέα, μεγάλης κλίμακας μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology φέρνει στο φως τον αυξανόμενο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας που συνδέεται με τη μακροχρόνια έκθεση στον καπνό των δασικών πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, ανέλυσε δεδομένα από εκατομμύρια ηλικιωμένους στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ακόμη και μικρές αυξήσεις στη ρύπανση από τον καπνό συνδέονται με σημαντική επιβάρυνση της καρδιακής υγείας.Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε έναν βασικό τύπο ρύπανσης: τα μικροσκοπικά αιωρούμενα σωματίδια PM2.5, με διάμετρο μικρότερη από 2,5 μm. Αυτά τα σωματίδια, που παράγονται από καύση ορυκτών καυσίμων, οχήματα και βιομηχανίες, εντοπίζονται και στον καπνό των πυρκαγιών -έναν σημαντικό παράγοντα κινδύνου λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η εισπνοή αυτών των σηματιδίων επιτρέπει τη βαθιά διείσδυση στους πνεύμονες και την είσοδο στην κυκλοφορία του αίματος, με πιθανές επιπτώσεις στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr