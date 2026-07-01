Οι τιμές στις ΗΠΑ είναι υπερβολικά υψηλές, είπε ο πρόεδρος της Fed αλλά δεν διευκρίνισε ποια πολιτική θα ακολουθήσει για τα επιτόκια

Εάν ορισμένοι παράγοντες, είτε πρόκειται για τα νοικοκυριά, για επιχειρήσεις ή για τον οικονομικό τομέα, πίστευαν ότι αυτή η κεντρική τράπεζα θα ήταν ικανοποιημένη με πληθωρισμό άνω του 2%, φαντάζομαι ότι θα απογοητευτούν, δήλωσε ο Κέβιν Γουόρς