Οι τιμές στις ΗΠΑ είναι υπερβολικά υψηλές, είπε ο πρόεδρος της Fed αλλά δεν διευκρίνισε ποια πολιτική θα ακολουθήσει για τα επιτόκια
ΚΟΣΜΟΣ
FED Κέβιν Γουόρς Τιμές Επιτόκια

Οι τιμές στις ΗΠΑ είναι υπερβολικά υψηλές, είπε ο πρόεδρος της Fed αλλά δεν διευκρίνισε ποια πολιτική θα ακολουθήσει για τα επιτόκια

Εάν ορισμένοι παράγοντες, είτε πρόκειται για τα νοικοκυριά, για επιχειρήσεις ή για τον οικονομικό τομέα, πίστευαν ότι αυτή η κεντρική τράπεζα θα ήταν ικανοποιημένη με πληθωρισμό άνω του 2%, φαντάζομαι ότι θα απογοητευτούν, δήλωσε ο Κέβιν Γουόρς

Οι τιμές στις ΗΠΑ είναι υπερβολικά υψηλές, είπε ο πρόεδρος της Fed αλλά δεν διευκρίνισε ποια πολιτική θα ακολουθήσει για τα επιτόκια
Οι τιμές των προϊόντων είναι «υπερβολικά υψηλές» στις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο νέος πρόεδρος της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) Κέβιν Γουόρς, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να μειώσει τον πληθωρισμό.

«Εάν ορισμένοι παράγοντες, είτε πρόκειται για τα νοικοκυριά, για επιχειρήσεις ή για τον οικονομικό τομέα, πίστευαν ότι αυτή η κεντρική τράπεζα θα ήταν ικανοποιημένη με πληθωρισμό άνω του 2%, φαντάζομαι ότι θα απογοητευτούν», είπε, μιλώντας σε ένα φόρουμ κεντρικών τραπεζιτών στη Σίντρα της Πορτογαλίας.

Ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στις ΗΠΑ λόγω της αύξησης της τιμής της ενέργειας μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τον Μάιο ανήλθε στο 4,1%, ποσοστό διπλάσιο από τον στόχο της Fed.

Ο Κέβιν Γουόρς ξέρει ότι οι κινήσεις του παρακολουθούνται στενά, λόγω του διορισμού του στη θέση αυτή από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προηγουμένως ασκούσε πιέσεις στον προκάτοχό του, τον Τζερόμ Πάουελ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κρύβει ότι θέλει να μειωθούν τα επιτόκια, με στόχο, όπως λέει, να δοθεί μια ώθηση στην οικονομία. Έχει υποβαθμίσει κατ’ επανάληψη τον κίνδυνο αύξησης του πληθωρισμού, τον οποίο θέλει να καταπολεμήσει η Fed.

«Εδώ και πολύ καιρό, είμαστε μια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα. Παραμένουμε ανεξάρτητοι σήμερα και αυτό δεν θα αλλάξει», επέμεινε ο Γουόρς, τον οποίο ορισμένοι έβλεπαν με καχυποψία λόγω των δεσμών του με τον Τραμπ. «Οι τιμές είναι υπερβολικά υψηλές», υπογράμμισε, παρατηρώντας ωστόσο παράλληλα ότι οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό υποχωρούν στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και την μείωση της τιμής των καυσίμων.

Ο Γουόρς έχει θέσει ως αρχή του να μην δίνει καμία ένδειξη για την πιθανή πορεία της νομισματικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η Fed και να αφήνει τους επενδυτές να ερμηνεύουν μόνοι τους τα οικονομικά δεδομένα και τις δηλώσεις του.

Η Fed έχει αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια από τον Δεκέμβριο του 2025.

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