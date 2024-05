Σχέσεις: Η προσκόλληση στο παρελθόν βλάπτει – 5 τρόποι να την αποφύγετε

Η σκηνή είναι γνωστή σε πολλά ζευγάρια όσο και στους αυτόπτες μάρτυρες όταν υπάρχουν: ένα τυχαίο γεγονός, όπως μια μικροδιαφωνία, γίνεται αφορμή να ανασυρθούν στην επιφάνεια προβλήματα άλυτα και, εκ πρώτης όψεως, άσχετα, να φουντώσει ο καυγάς ανάμεσα στο ζευγάρι και να αρχίσουν οι αντεγκλήσεις για «ξεχασμένες» υποθέσεις, είτε ο ένας απ’ τους δύο να αναζητήσει το δίκιο του σε όσα υποτίθεται είχαν βρει τη θέση τους στο παρελθόν.Στα αγγλικά ονομάζεται “kitchen sinking”· προέρχεται από το «όλα εκτός από τον νεροχύτη» (everything but the kitchen sink), ιδιωτισμό της αγγλικής που αναφέρεται στο πλήθος ετερόκλητων πραγμάτων και χρησιμοποιήθηκε από τους Αμερικανούς στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για να περιγράψουν τους μαζικούς βομβαρδισμούς κατά της Ιαπωνίας, καθώς και από τους George Robert Bach και Peter Wyden, 25 χρόνια αργότερα, για να περιγράψουν την πολεμική δραστηριότητα στο πεδίο της αγάπης και του έγγαμου βίου.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr