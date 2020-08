Διαβήτης τύπου 1 – Νεογνά: Νέα μέθοδος προβλέπει τον κίνδυνο νόσου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Βορειοδυτικής Ακτής του Ειρηνικού που εδρεύει στο Σιάτλ των ΗΠΑ ανέπτυξαν μία πολυπαραγοντική μέθοδο για την καλύτερη πρόγνωση του διαβήτη τύπου 1 στα νεογνά, στη βάση της γενετικής, κλινικών παραγόντων όπως οικογενειακό ιστορικό διαβήτη, καθώς και του προσδιορισμού των αντισωμάτων νησιδίων -βιοδείκτες γνωστοί για τη συσχέτισή τους με τον διαβήτη τύπου 1.Το μοντέλο πρόγνωσης βασίστηκε στην ανάλυση δεδομένων που αντλήθηκαν για 7.798 παιδιά που διέτρεχαν υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση της νόσου, τα οποία παρακολούθησαν επιστήμονες από τη στιγμή της γέννησής τους έως την ηλικία των εννέα ετών, στο πλαίσιο της μεγάλης μελέτης TEDDY (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young, TEDDY) που διεξήχθη σε διεθνή κλίμακα υπό την κύρια χρηματοδότηση του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, καθώς και του φιλανθρωπικού ιδρύματος JDRF.Διαβάστε περισσότερα στο