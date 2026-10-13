Απαισιόδοξος ο Τραμπ για τις ενδιάμεσες εκλογές: Θα είναι δύσκολο να διατηρήσουμε την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου

Σε αυτού του είδους τις εκλογές, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, ο εν ενεργεία πρόεδρος, όσο καλός κι αν φαίνεται ότι είναι έχει ένα τεράστιο μειονέκτημα, τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ