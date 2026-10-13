Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Απαισιόδοξος ο Τραμπ για τις ενδιάμεσες εκλογές: Θα είναι δύσκολο να διατηρήσουμε την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου
Απαισιόδοξος ο Τραμπ για τις ενδιάμεσες εκλογές: Θα είναι δύσκολο να διατηρήσουμε την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου
Σε αυτού του είδους τις εκλογές, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, ο εν ενεργεία πρόεδρος, όσο καλός κι αν φαίνεται ότι είναι έχει ένα τεράστιο μειονέκτημα, τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα είναι εξίσου δύσκολο για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα να διατηρήσει την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.
«Θα έλεγα ότι είναι το ίδιο», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν θα είναι πιο δύσκολο για τους Ρεπουμπλικάνους να διατηρήσουν τον έλεγχο της Κάτω ή της Άνω Βουλής.
Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι οι ενδιάμεσες εκλογές παραδοσιακά δεν στέφονται με επιτυχία για τον εν ενεργεία πρόεδρο.
Δείτε βίντεο με τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου
Σε αυτού του είδους τις εκλογές, «για τον έναν ή τον άλλο λόγο, ο εν ενεργεία πρόεδρος, όσο καλός κι αν φαίνεται ότι είναι - κανείς δεν έχει κάνει όσα έχω κάνει εγώ, κανείς, ούτε κατά διάνοια- έχει ένα τεράστιο μειονέκτημα», τόνισε ο Τραμπ πριν αναχωρήσει για μια σειρά συγκεντρώσεων στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αλάσκα, τη Νεβάδα, την Αριζόνα και τη Μοντάνα.
«Αλλά κάνω προεκλογική εκστρατεία και διοργανώνω συγκεντρώσεις» και «το επίπεδο ενθουσιασμού για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα αυξάνεται», υποστήριξε.
Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων προβλέπει ότι το Ρεπουμπλικανικό κόμμα θα χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου λόγω της δυσαρέσκειας των Αμερικανών για τις αυξανόμενες τιμές, ιδίως στα πρατήρια βενζίνης, η κούρσα προβλέπεται αμφίρροπη για τη Γερουσία παρά για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις από το μοντέλο Decision Desk HQ, η Δημοκρατική αντιπολίτευση έχει 56% πιθανότητες να αναλάβει τον έλεγχο της Άνω Βουλής, με οριακή πλειοψηφία 51 από τις 100 έδρες, και 77% πιθανότητες να επικρατήσει στην Κάτω Βουλή.
Μια ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, ακόμη και σε μία μόνο Βουλή, θα εμπόδιζε σοβαρά τις φιλοδοξίες του Τραμπ για τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του.
Η Δημοκρατική αντιπολίτευση θα μπορούσε, αν επικρατήσει, να μπλοκάρει το νομοθετικό του πρόγραμμα και να ξεκινήσει κοινοβουλευτικές έρευνες εναντίον του προέδρου και των συνεργατών του, τους οποίους οι Δημοκρατικοί κατηγορούν για διαφθορά.
«Θα έλεγα ότι είναι το ίδιο», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν θα είναι πιο δύσκολο για τους Ρεπουμπλικάνους να διατηρήσουν τον έλεγχο της Κάτω ή της Άνω Βουλής.
Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι οι ενδιάμεσες εκλογές παραδοσιακά δεν στέφονται με επιτυχία για τον εν ενεργεία πρόεδρο.
Δείτε βίντεο με τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου
US President Donald Trump acknowledged that maintaining control of both the House and the Senate in the upcoming midterm elections poses an equal challenge for Republicans, noting the party faces a "big disadvantage." However, Trump emphasized that "level of enthusiasm" among GOP supporters is surging, pointing to his intense campaign schedule: "I'm doing on average a rally a day." #DonaldTrump #USMidterms #GOP #USPolitics #Congress #MidtermElections Video: @cspan https://t.co/5bkWh5wJwR— Diganta Guha (@diganta_guha) October 13, 2026
Σε αυτού του είδους τις εκλογές, «για τον έναν ή τον άλλο λόγο, ο εν ενεργεία πρόεδρος, όσο καλός κι αν φαίνεται ότι είναι - κανείς δεν έχει κάνει όσα έχω κάνει εγώ, κανείς, ούτε κατά διάνοια- έχει ένα τεράστιο μειονέκτημα», τόνισε ο Τραμπ πριν αναχωρήσει για μια σειρά συγκεντρώσεων στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αλάσκα, τη Νεβάδα, την Αριζόνα και τη Μοντάνα.
«Αλλά κάνω προεκλογική εκστρατεία και διοργανώνω συγκεντρώσεις» και «το επίπεδο ενθουσιασμού για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα αυξάνεται», υποστήριξε.
Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων προβλέπει ότι το Ρεπουμπλικανικό κόμμα θα χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου λόγω της δυσαρέσκειας των Αμερικανών για τις αυξανόμενες τιμές, ιδίως στα πρατήρια βενζίνης, η κούρσα προβλέπεται αμφίρροπη για τη Γερουσία παρά για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις από το μοντέλο Decision Desk HQ, η Δημοκρατική αντιπολίτευση έχει 56% πιθανότητες να αναλάβει τον έλεγχο της Άνω Βουλής, με οριακή πλειοψηφία 51 από τις 100 έδρες, και 77% πιθανότητες να επικρατήσει στην Κάτω Βουλή.
Μια ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, ακόμη και σε μία μόνο Βουλή, θα εμπόδιζε σοβαρά τις φιλοδοξίες του Τραμπ για τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του.
Η Δημοκρατική αντιπολίτευση θα μπορούσε, αν επικρατήσει, να μπλοκάρει το νομοθετικό του πρόγραμμα και να ξεκινήσει κοινοβουλευτικές έρευνες εναντίον του προέδρου και των συνεργατών του, τους οποίους οι Δημοκρατικοί κατηγορούν για διαφθορά.
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