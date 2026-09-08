Η Ακροδεξιά πλησιάζει στην εξουσία και ευχαριστεί τον Έλον Μασκ

«Gut gemacht!». Μπράβο. Με δύο γερμανικές λέξεις στο Χ, ο Έλον Μασκ συνεχάρη το AfD για την εκλογική του επιτυχία. Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, ο άνθρωπος που διεκδικεί να το οδηγήσει στην κυβέρνηση της Σαξονίας-Άνχαλτ, ανταπέδωσε: τον ευχαρίστησε για τη στήριξή του και άνοιξε δημόσια την πόρτα σε μελλοντική συνεργασία και επενδύσεις.

Η ανταλλαγή αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά τις εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα, η Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκέντρωσε 43,8%, αφήνοντας τη CDU στο 17,2%. Με 39 από τις 83 έδρες, απέχει τρεις από την απόλυτη πλειοψηφία. Η πρωτιά δεν ισοδυν