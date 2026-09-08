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Η Ακροδεξιά πλησιάζει στην εξουσία και ευχαριστεί τον Έλον Μασκ
Η Ακροδεξιά πλησιάζει στην εξουσία και ευχαριστεί τον Έλον Μασκ
Το 43,8% στη Σαξονία-Άνχαλτ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σχέση του Αμερικανού επιχειρηματία με τη γερμανική Ακροδεξιά. Οι δημόσιες παρεμβάσεις, οι επαφές στο παρασκήνιο και όσα γνωρίζουμε για το χρήμα.
«Gut gemacht!». Μπράβο. Με δύο γερμανικές λέξεις στο Χ, ο Έλον Μασκ συνεχάρη το AfD για την εκλογική του επιτυχία. Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, ο άνθρωπος που διεκδικεί να το οδηγήσει στην κυβέρνηση της Σαξονίας-Άνχαλτ, ανταπέδωσε: τον ευχαρίστησε για τη στήριξή του και άνοιξε δημόσια την πόρτα σε μελλοντική συνεργασία και επενδύσεις.
Η ανταλλαγή αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά τις εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα, η Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκέντρωσε 43,8%, αφήνοντας τη CDU στο 17,2%. Με 39 από τις 83 έδρες, απέχει τρεις από την απόλυτη πλειοψηφία. Η πρωτιά δεν ισοδυν
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