Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Φυλάκιση για τον οδηγό που σκηνοθέτησε βλάβη για να μην πληρώνει τις δόσεις του αυτοκινήτου
Φυλάκιση για τον οδηγό που σκηνοθέτησε βλάβη για να μην πληρώνει τις δόσεις του αυτοκινήτου
Προσπάθησε να απαλλαγεί από τις υψηλές δόσεις της Jaguar I-Pace, προκάλεσε μια τεράστια αστυνομική επιχείρηση και χτύπησε περιπολικό 31 φορές – Πως τα ηλεκτρονικά δεδομένα αποκάλυψαν όλη την αλήθεια.
UPD:
Μια σχεδόν κινηματογραφική απάτη, η οποία έθεσε σε κίνδυνο αστυνομικούς, εργαζομένους και δεκάδες οδηγούς, οδήγησε έναν 33χρονο Βρετανό στη φυλακή. Ο Nathan Owen υποστήριξε ότι το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο επιτάχυνε ανεξέλεγκτα και ότι τα φρένα είχαν σταματήσει να λειτουργούν. Στην πραγματικότητα, όμως, το όχημα δεν είχε καμία βλάβη.
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UPD:
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