Φυλάκιση για τον οδηγό που σκηνοθέτησε βλάβη για να μην πληρώνει τις δόσεις του αυτοκινήτου
ΚΟΣΜΟΣ

Φυλάκιση για τον οδηγό που σκηνοθέτησε βλάβη για να μην πληρώνει τις δόσεις του αυτοκινήτου

Προσπάθησε να απαλλαγεί από τις υψηλές δόσεις της Jaguar I-Pace, προκάλεσε μια τεράστια αστυνομική επιχείρηση και χτύπησε περιπολικό 31 φορές – Πως τα ηλεκτρονικά δεδομένα αποκάλυψαν όλη την αλήθεια.

Φυλάκιση για τον οδηγό που σκηνοθέτησε βλάβη για να μην πληρώνει τις δόσεις του αυτοκινήτου
UPD:
Μια σχεδόν κινηματογραφική απάτη, η οποία έθεσε σε κίνδυνο αστυνομικούς, εργαζομένους και δεκάδες οδηγούς, οδήγησε έναν 33χρονο Βρετανό στη φυλακή. Ο Nathan Owen υποστήριξε ότι το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο επιτάχυνε ανεξέλεγκτα και ότι τα φρένα είχαν σταματήσει να λειτουργούν. Στην πραγματικότητα, όμως, το όχημα δεν είχε καμία βλάβη.


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