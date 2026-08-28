Κλοπή εκατομμυρίων σε μουσείο της Βιέννης: Έκλεψαν το μυθικό κολιέ της βασίλισσας Νάζλι με τα 673 διαμάντια

Δύο άγνωστοι έσπασαν τη βιτρίνα στη διάρκεια της λειτουργίας του μουσείου, πήραν το κόσμημα και διέφυγαν - Το κολιέ των 200 και πλέον καρατίων είχε φορεθεί από τη βασίλισσα Ναζλί στον γάμο της κόρης της με τον μετέπειτα σάχη του Ιράν το 1939