Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Πυροσβέστες στις ΗΠΑ έδωσαν οξυγόνο με μάσκα σε περιστέρι και το βίντεο ξεπέρασε τα 7 εκατ. views
Πυροσβέστες στις ΗΠΑ έδωσαν οξυγόνο με μάσκα σε περιστέρι και το βίντεο ξεπέρασε τα 7 εκατ. views
Σύμφωνα με τους πυροσβέστες από το Όκλαντ ήταν το περιστέρι που τους πλησίασε δείχνοντας ότι βρίσκεται σε δυσφορία
Viral έχουν γίνει στις ΗΠΑ οι πυροσβέστες από το Όκλαντ που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες σε περιστέρι χορηγώντας του οξυγόνο με μάσκα!
Το βίντεο που δημοσίευσε πρώτα η πυροσβεστική υπηρεσία του Όκλαντ, αναδημοσιεύτηκε από το συνδικάτο των πυροσβεστών συγκεντρώνοντας περισσότερα από 7 εκατομμύρια views.
Σύμφωνα με την ανάρτηση στο Instagram, όλα ξεκίνησαν όταν το απόγευμα της Τετάρτης οι πυροσβέστες του οχήματος E29 παρατήρησαν ένα περιστέρι σε κίνδυνο.
Κατά την ανάρτηση οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι ήταν το περιστέρι που τους πλησίασε δείχνοντας ότι θέλει βοήθεια καθώς φέρεται να είχε εισπνεύσει καπνό από φωτιά σε όχημα.
Τότε ένας πυροσβέστης πλησίασε το περιστέρι και τους χορήγησε λίγο οξυγόνο με το πουλί, αφού καθάρισε τους πνεύμονές του, να πετάει μακριά.
«Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο πρέπει να φροντίζουμε τα περιστέρια. Εξημερώθηκαν από ανθρώπους, επομένως θα ζητήσουν βοήθεια από ανθρώπους. Να είστε ευγενικοί με όλα τα ζωντανά όντα», έγραψε ένας σχολιαστής. Ένας δεύτερος έγραψε «αν σε αυτό πηγαίνουν τα 400 δολάρια από τον μισθό μου, τότε ναι. Μάλιστα, πάρτε λίγο περισσότερο, θα τα καταφέρω». Άλλοι, τέλος, επεσήμαναν ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι πυροσβέστες του Όκλαντ βοηθούν ένα περιστέρι, με ένα άτομο να αποκαλεί το τμήμα «το καλύτερο».
Το βίντεο που δημοσίευσε πρώτα η πυροσβεστική υπηρεσία του Όκλαντ, αναδημοσιεύτηκε από το συνδικάτο των πυροσβεστών συγκεντρώνοντας περισσότερα από 7 εκατομμύρια views.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σύμφωνα με την ανάρτηση στο Instagram, όλα ξεκίνησαν όταν το απόγευμα της Τετάρτης οι πυροσβέστες του οχήματος E29 παρατήρησαν ένα περιστέρι σε κίνδυνο.
Κατά την ανάρτηση οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι ήταν το περιστέρι που τους πλησίασε δείχνοντας ότι θέλει βοήθεια καθώς φέρεται να είχε εισπνεύσει καπνό από φωτιά σε όχημα.
Τότε ένας πυροσβέστης πλησίασε το περιστέρι και τους χορήγησε λίγο οξυγόνο με το πουλί, αφού καθάρισε τους πνεύμονές του, να πετάει μακριά.
«Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο πρέπει να φροντίζουμε τα περιστέρια. Εξημερώθηκαν από ανθρώπους, επομένως θα ζητήσουν βοήθεια από ανθρώπους. Να είστε ευγενικοί με όλα τα ζωντανά όντα», έγραψε ένας σχολιαστής. Ένας δεύτερος έγραψε «αν σε αυτό πηγαίνουν τα 400 δολάρια από τον μισθό μου, τότε ναι. Μάλιστα, πάρτε λίγο περισσότερο, θα τα καταφέρω». Άλλοι, τέλος, επεσήμαναν ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι πυροσβέστες του Όκλαντ βοηθούν ένα περιστέρι, με ένα άτομο να αποκαλεί το τμήμα «το καλύτερο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα