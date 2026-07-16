Πυροσβέστες στις ΗΠΑ έδωσαν οξυγόνο με μάσκα σε περιστέρι και το βίντεο ξεπέρασε τα 7 εκατ. views
ΚΟΣΜΟΣ
Πυροσβέστες Περιστέρι Πυροσβέστης Όκλαντ ΗΠΑ

Πυροσβέστες στις ΗΠΑ έδωσαν οξυγόνο με μάσκα σε περιστέρι και το βίντεο ξεπέρασε τα 7 εκατ. views

Σύμφωνα με τους πυροσβέστες από το Όκλαντ ήταν το περιστέρι που τους πλησίασε δείχνοντας ότι βρίσκεται σε δυσφορία

Πυροσβέστες στις ΗΠΑ έδωσαν οξυγόνο με μάσκα σε περιστέρι και το βίντεο ξεπέρασε τα 7 εκατ. views
2 ΣΧΟΛΙΑ
Viral έχουν γίνει στις ΗΠΑ οι πυροσβέστες από το Όκλαντ που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες σε περιστέρι χορηγώντας του οξυγόνο με μάσκα!

Το βίντεο που δημοσίευσε πρώτα η πυροσβεστική υπηρεσία του Όκλαντ, αναδημοσιεύτηκε από το συνδικάτο των πυροσβεστών συγκεντρώνοντας περισσότερα από 7 εκατομμύρια views.



Σύμφωνα με την ανάρτηση στο Instagram, όλα ξεκίνησαν όταν το απόγευμα της Τετάρτης οι πυροσβέστες του οχήματος E29 παρατήρησαν ένα περιστέρι σε κίνδυνο.

Κατά την ανάρτηση οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι ήταν το περιστέρι που τους πλησίασε δείχνοντας ότι θέλει βοήθεια καθώς φέρεται να είχε εισπνεύσει καπνό από φωτιά σε όχημα.

Τότε ένας πυροσβέστης πλησίασε το περιστέρι και τους χορήγησε λίγο οξυγόνο με το πουλί, αφού καθάρισε τους πνεύμονές του, να πετάει μακριά.

«Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο πρέπει να φροντίζουμε τα περιστέρια. Εξημερώθηκαν από ανθρώπους, επομένως θα ζητήσουν βοήθεια από ανθρώπους. Να είστε ευγενικοί με όλα τα ζωντανά όντα», έγραψε ένας σχολιαστής. Ένας δεύτερος έγραψε «αν σε αυτό πηγαίνουν τα 400 δολάρια από τον μισθό μου, τότε ναι. Μάλιστα, πάρτε λίγο περισσότερο, θα τα καταφέρω». Άλλοι, τέλος, επεσήμαναν ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι πυροσβέστες του Όκλαντ βοηθούν ένα περιστέρι, με ένα άτομο να αποκαλεί το τμήμα «το καλύτερο».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης