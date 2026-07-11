Τρομακτικό βίντεο: Κάμερα καταγράφει οδηγό μηχανής να τρέχει με σχεδόν 300χλμ/ώρα σε δρόμο της Βρετανίας

Ο Λιούις Μπέικερ, μηχανικός στο επάγγελμα, μαζί με τον κουνιάδο του οδηγούσαν δύο ίδιες μοτοσικλέτες, με ιλιγγιώδη ταχύτητα λίγο πριν ο δεύτερος συγκρουστεί με αυτοκίνητο και χάσει τη ζωή του