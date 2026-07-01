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Οι προτάσεις γάμου... δυσκόλεψαν: Γονάτισε και της πρόσφερε δαχτυλίδι στην κορυφή του Empire State Building, δείτε βίντεο
Το ζευγάρι ξεδίπλωασε πανό στα 443 μέτρα ύψος που έγραφε: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη»
Η 33χρονη Άντζελα Νικολάου και ο 32χρονος Βάνια Μπέρκους κρατούσαν ένα μαύρο πανό με ένα μήνυμα γραμμένο με λευκά, κεφαλαία γράμματα: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη». Οι δύο ακτιβιστές, ντυμένοι με αμάνικα, μαύρα μπλουζάκια, κρατιούνταν από την κεραία, στην άκρη του βέλους, κοντά στο κόκκινο φως που βρίσκεται στην κορυφή του κτιρίου, σε ύψος 443 μέτρων από το πεζοδρόμιο, στο κεντρικό Μανχάταν.
BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."— Fox News (@FoxNews) July 1, 2026
As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK
Σύμφωνα με την New York Post, αφού έκατσαν στην κορυφή για περίπου 30 λεπτά, κατέβηκαν προς την πλατφόρμα και ο Μπέρκους γονάτισε και έξανε πρόταση γάμου στην Άντζελα, που δημοσίευσε και το δαχτυλίδι στο Instagram.
JUST IN: Two people have climbed to the top of the Empire State Building’s spire in New York City.— Collin Rugg (@CollinRugg) July 1, 2026
The individuals who were wearing masks were seen setting up a flag. pic.twitter.com/gr9L5Aq5Li
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
BREAKING: Masked couple climbs the Empire State Building, and it appears to be for a proposal.— E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) July 1, 2026
The 2 individuals climbed to the top of the building's antenna, 1,454 feet above the ground, and held up a flag that read, "When the power of love beats the love of power, the world… pic.twitter.com/1VTaFWGDE4
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Φωτογραφίες: Reuters
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