Οι προτάσεις γάμου... δυσκόλεψαν: Γονάτισε και της πρόσφερε δαχτυλίδι στην κορυφή του Empire State Building, δείτε βίντεο
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Μανχάταν Ακτιβιστές Νέα Υόρκη Γάμος

Οι προτάσεις γάμου... δυσκόλεψαν: Γονάτισε και της πρόσφερε δαχτυλίδι στην κορυφή του Empire State Building, δείτε βίντεο

Το ζευγάρι ξεδίπλωασε πανό στα 443 μέτρα ύψος που έγραφε:  «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη»

Οι προτάσεις γάμου... δυσκόλεψαν: Γονάτισε και της πρόσφερε δαχτυλίδι στην κορυφή του Empire State Building, δείτε βίντεο
UPD: 8 ΣΧΟΛΙΑ
Στην κορυφή του βέλους του Empire State Building  σκαρφάλωσε ένα ζευγάρι και ξεδίπλωσε ένα τεράστιο πανό με ένα σύνθημα υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης. Στη συνέχεια ο άνδρας έκανε πρόταση γάμου στη γυναίκα με τους δυο τους να κατεβαίνουν στο έδαφος και να συλλαμβάνονται. 

Η 33χρονη Άντζελα Νικολάου και ο 32χρονος Βάνια  Μπέρκους κρατούσαν ένα μαύρο πανό με ένα μήνυμα γραμμένο με λευκά, κεφαλαία γράμματα: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη». Οι δύο ακτιβιστές, ντυμένοι με αμάνικα, μαύρα μπλουζάκια, κρατιούνταν από την κεραία, στην άκρη του βέλους, κοντά στο κόκκινο φως που βρίσκεται στην κορυφή του κτιρίου, σε ύψος 443 μέτρων από το πεζοδρόμιο, στο κεντρικό Μανχάταν.



Σύμφωνα με την New York Post, αφού έκατσαν στην κορυφή για περίπου 30 λεπτά, κατέβηκαν προς την πλατφόρμα και ο Μπέρκους γονάτισε και έξανε πρόταση γάμου στην Άντζελα, που δημοσίευσε και το δαχτυλίδι στο Instagram. 

daxtulidi

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 


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Οι προτάσεις γάμου... δυσκόλεψαν: Γονάτισε και της πρόσφερε δαχτυλίδι στην κορυφή του Empire State Building, δείτε βίντεο
Άντζελα και Ιβάν

Οι προτάσεις γάμου... δυσκόλεψαν: Γονάτισε και της πρόσφερε δαχτυλίδι στην κορυφή του Empire State Building, δείτε βίντεο
Οι προτάσεις γάμου... δυσκόλεψαν: Γονάτισε και της πρόσφερε δαχτυλίδι στην κορυφή του Empire State Building, δείτε βίντεο
Οι προτάσεις γάμου... δυσκόλεψαν: Γονάτισε και της πρόσφερε δαχτυλίδι στην κορυφή του Empire State Building, δείτε βίντεο
Οι προτάσεις γάμου... δυσκόλεψαν: Γονάτισε και της πρόσφερε δαχτυλίδι στην κορυφή του Empire State Building, δείτε βίντεο

Φωτογραφίες: Reuters
UPD: 8 ΣΧΟΛΙΑ

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