Οι ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή της μόνιμης πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ

«Οι ΗΠΑ όχι μόνο αναγνωρίζουν την Ιερουσαλήμ ως την αιώνια, προγονική και για πάντα πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού, αλλά λένε επίσης: Θα κάνουμε κάτι για αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ





Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στον









FM Sa'ar and US Ambassador to Israel Huckabee sign agreement for permanent Jerusalem embassy compound at a ceremony held at the FM pic.twitter.com/zLlYJPXhCL — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) July 1, 2026





«Θα τοποθετήσουμε τη σημαία μας, την αμερικανική μας σημαία, στο έδαφος της Ιερουσαλήμ για να εγκαταστήσουμε εκεί το ολοκαίνουργιο μόνιμο συγκρότημα της πρεσβείας μας, το οποίο θα χρησιμεύσει ως η ναυαρχίδα για τις διπλωματικές μας δραστηριότητές εδώ στο Ισραήλ», πρόσθεσε.





Together with US Ambassador to Israel @GovMikeHuckabee, we just signed the agreement to allocate the site for the permanent building of the US Embassy in Jerusalem, the capital of Israel.



The decision of the US President @POTUS @realDonaldTrump to move the embassy to Jerusalem… pic.twitter.com/87fbpeUlBx — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) July 1, 2026 Κλείσιμο

«Θα έλεγα ότι ο Θεός έλαβε αυτή την απόφαση πριν από 3.800 χρόνια και εμείς τελικά αναγνωρίσαμε αυτό που είχε εδραιωθεί καλά πολύ πριν καν από την ύπαρξη των ΗΠΑ», συνέχισε.



Η μόνιμη πρεσβεία θα κατασκευαστεί στην τοποθεσία γνωστή ως συγκρότημα Άλενμπι, στο νότιο τμήμα της πόλης. Οι υπηρεσίες της πρεσβείας μέχρι τώρα ήταν κατανεμημένες σε διάφορες τοποθεσίες στην Ιερουσαλήμ.



Το Ισραήλ κατέκτησε και προσάρτησε την Ανατολική Ιερουσαλήμ το 1967, προτού ανακηρύξει ολόκληρη την πόλη αδιαίρετη πρωτεύουσά του.



Οι ΗΠΑ υπέγραψαν σήμερα συμφωνία για την οικοδόμηση της μόνιμης πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ , μια κίνηση που το Ισραήλ χαιρέτισε ως απόδειξη της «ακλόνητης συμμαχίας» μεταξύ των δύο χωρών.Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στον Λευκό Οίκο , τον Δεκέμβριο του 2017, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, σπάζοντας τη μακροχρόνια στάση ουδετερότητας της διεθνούς κοινότητας.Έτσι ο Τραμπ διέταξε τη μεταφορά της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην πόλη που οι Ισραηλινοί θεωρούν πρωτεύουσά τους.«Οι ΗΠΑ όχι μόνο αναγνωρίζουν την Ιερουσαλήμ ως την αιώνια, προγονική και για πάντα πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού, αλλά οι ΗΠΑ λένε επίσης: "Θα κάνουμε κάτι για αυτό το ζήτημα"», δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι σε τελετή στο ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών για την υπογραφή συμφωνίας για την τοποθεσία του νέου κτιρίου.«Θα τοποθετήσουμε τη σημαία μας, την αμερικανική μας σημαία, στο έδαφος της Ιερουσαλήμ για να εγκαταστήσουμε εκεί το ολοκαίνουργιο μόνιμο συγκρότημα της πρεσβείας μας, το οποίο θα χρησιμεύσει ως η ναυαρχίδα για τις διπλωματικές μας δραστηριότητές εδώ στο Ισραήλ», πρόσθεσε.«Θα έλεγα ότι ο Θεός έλαβε αυτή την απόφαση πριν από 3.800 χρόνια και εμείς τελικά αναγνωρίσαμε αυτό που είχε εδραιωθεί καλά πολύ πριν καν από την ύπαρξη των ΗΠΑ», συνέχισε.Η μόνιμη πρεσβεία θα κατασκευαστεί στην τοποθεσία γνωστή ως συγκρότημα Άλενμπι, στο νότιο τμήμα της πόλης. Οι υπηρεσίες της πρεσβείας μέχρι τώρα ήταν κατανεμημένες σε διάφορες τοποθεσίες στην Ιερουσαλήμ.Το Ισραήλ κατέκτησε και προσάρτησε την Ανατολική Ιερουσαλήμ το 1967, προτού ανακηρύξει ολόκληρη την πόλη αδιαίρετη πρωτεύουσά του.

Η διεθνής κοινότητα δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ την προσάρτηση αυτή και θεωρεί την Ανατολική Ιερουσαλήμ κατεχόμενο έδαφος.



Οι Παλαιστίνιοι θέλουν η Ανατολική Ιερουσαλήμ να είναι η πρωτεύουσα του κράτους που επιδιώκουν να δημιουργήσουν.



«Η ιστορική απόφαση του προέδρου Τραμπ το 2017 να μεταφέρει την πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ έθεσε τα πράγματα σε τάξη», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ στην τελετή.



Όπως είπε ο Σάαρ, η συμφωνία που υπογράφηκε για την κατασκευή των εγκαταστάσεων της πρεσβείας υπογραμμίζει την «άρρηκτη συμμαχία» μεταξύ του Ισραήλ και του συμμάχου του, των Ηνωμένων Πολιτειών.



«Όπως οι ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας και αναντικατάστατες για το Ισραήλ, έτσι και το Ισραήλ είναι ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα συμφέροντά τους στην περιοχή», πρόσθεσε ο Χάκαμπι σε ανάρτηση του στο Χ.



Η απόφαση αυτή έρχεται επίσης έπειτα από μια περίοδο φημολογούμενης έντασης μεταξύ του Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, τον οποίο ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν από κοινού στις 28 Φεβρουαρίου.