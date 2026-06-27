Χιλιάδες σκούτερ στους δρόμους της Ρώμης για τα 80ά γενέθλια της θρυλικής Vespa, εντυπωσιακές εικόνες από το Κολοσσαίο, βίντεο

Αξεσουάρ του εμβληματικού σκούτερ στο Vespa Village

🛵🇮🇹 Oggi a Roma per celebrare gli 80 anni della Vespa: un simbolo dell’Italia nel mondo, della nostra bellezza, della nostra cultura, della nostra ingegneria e della nostra tecnologia.



Dopo anni di attesa, da ministro sono orgoglioso di aver riconosciuto la possibilità di… pic.twitter.com/0mknNCTx8C — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 25, 2026

🇮🇹 🛵 An icon of the Italian way of life, the Vespa was celebrating its 80th birthday on Saturday, as thousands of riders paraded through Rome on the legendary scooters.

➡️ https://t.co/ZeKTvulIxJ pic.twitter.com/sGgtBzHqPZ — AFP News Agency (@AFP) June 27, 2026

«Κανείς δεν λέει ποτέ τίποτα κακό για μια Vespa»

Η εφεύρεσή της συνέβη κάπως τυχαία κατά την περίοδο που η Ιταλία ανασυγκροτούνταν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η, μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία, της οποίας το εργοστάσιό της στην Ποντεδέρα καταστράφηκε ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Μία από τις κινήσεις της ήταν η. Σύμφωνα με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο μάρκετινγκ της Piaggio, Davide Zanolini, οι, καθώς μπορούσαν να τα οδηγούν φορώντας μακριές φούστες και χωρίς να δείχνουν τα πόδια τους, κατί που αντανακλάται στον σχεδιασμό της Vespa. «Το σχήμα, η κομψότητα. Αυτή η πολύ γοητευτική αίσθηση της Vespa είναι», σημείωσε ο Zanolini.Αυτό το μικρό δίτροχο σκούτερ βοήθησε στην, και πολύ σύντομα τα Vespa κυκλοφορούσαν παντού. Ένα άρθρο του AP από το 1950 ανέφερε ότι τα Vespa είχαν γίνει τόσο διαδεδομένα, ώστε ο «διακεκομμένος θόρυβος της εξάτμισής τους» έκανε το κέντρο της Ρώμης να ακούγεται σαν έναν αγώνα ράλι. «. Λέγεται ότι τα σκούτερ που σπινθηροβολούν θορυβωδώς στη Ρώμη εντυπωσιάζουν τους Αμερικανούς λάτρεις των μηχανών τόσο έντονα όσο ο Άγιος Πέτρος ή το Κολοσσαίο. Το σκούτερ μαθαίνει γρήγορα στους επισκέπτες να κοιτάζουν και στις τέσσερις κατευθύνσεις ταυτόχρονα στις διασταυρώσεις».Μόλις ο δήμαρχος της Ρώμης έκοψε την κορδέλα στο «Στάδιο των Μαρμάρων», οι επισκέπτες πλημμύρισαν τους δρόμους τραγουδώντας, φωνάζοντας συνθήματα και κυματίζοντας σημαίες. Πολλοί κατευθύνθηκαν κατευθείαν προς το κατάστημα με τα αναμνηστικά, όπου μπορούσαν να αγοράσουν αξεσουάρ κάθε είδους σχετικά με το θρυλικό σκούτερ, από μπουφάν και καπέλα Vespa μέχρι κουβέρτες, μπουκάλια νερού και ομπρέλες Vespa. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους πρώτους επισκέπτες είχαν τα μάτια τους στραμμένα στο κράνος περιορισμένης έκδοσης, με την επιγραφή «» (80 Χρόνια ενός Εμβλήματος) χαραγμένη στο πλάι του.Μιαπαρουσίαζε Vespa σε κλασικές σκηνές — ζευγάρια να κάνουν πικνίκ σε ένα ανθισμένο λιβάδι, αποδράσεις στη θάλασσα με μπικίνι και μπάλα θαλάσσης, οδικά ταξίδια κάτω από τον μεσογειακό ήλιο — καθώς και άλλες που ίσως δεν θα φανταζόταν κανείς, όπως ο εξερευνητής Soren Nielsen που έφτασε στον Αρκτικό Κύκλο με μια Vespa το 1963.Υπήρχαν, επίσης, Vespa σε άριστη κατάσταση από τη συλλογή της Piaggio,που ποζάρουν για να τις θαυμάσει κανείς, και που τραβούσαν την προσοχή που συνήθως κατευθύνεται προς τα γειτονικά μάρμαρα με τα ιδανικά σώματα., και σήμερα πωλεί σε 110 χώρες, ανέφερε ο Zanolini. Στις ΗΠΑ, είναι δημοφιλείς στη Φλόριντα και την Καλιφόρνια και κερδίζουν έδαφος σε ορισμένα άλλα μέρη, όπως το Όστιν. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ένα προϊόν για συγκεκριμένη αγορά στην Αμερική, πρόσθεσε.Ο Μπερκ Σάντμαν, η οικογένεια του οποίου διαθέτει μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων 108 ετών στην Ιντιάνα, δήλωσε στο AP στη Ρώμη ότι αγόρασε την πρώτη του Vespa πριν από περίπου δύο δεκαετίες — γοητευμένος από το σίδεκαρό της. Γρήγορα συνειδητοποίησε ότι δεν υπήρχαν μεταπωλητές στην περιοχή και ήρθε σε επαφή με τη Vespa για να μπει στο παιχνίδι. Έκτοτε έχει διακινήσει περίπου 1.000 από αυτές σε όλες τις ΗΠΑ, κρατώντας 15 για τον εαυτό του. «», επεσήμανε ο Sandman μέσα στο Vespa Village. «Όσοι ανταλλάσσουν άλλες μάρκες με μια Vespa, δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Έχει απλά κάτι το ιδιαίτερο. Και σε όλους αρέσουν τα ιταλικά προϊόντα. Έχω πολλούς ανθρώπους που επιστρέφουν από την Ευρώπη και έχουν «κολλήσει» με αυτό».