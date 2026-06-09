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Μάχη για τη ζωή του δίνει 29χρονος που έπεσε από τον 7ο όροφο στην Ίμπιζα, δείτε βίντεο
Μάχη για τη ζωή του δίνει 29χρονος που έπεσε από τον 7ο όροφο στην Ίμπιζα, δείτε βίντεο
Η πτώση έγινε από ύψος περίπου 30 μέτρων - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά σοβαρά τραύματα - Το ίδιο κτίριο είχε συνδεθεί με θανατηφόρο πτώση τουρίστα το 2017
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 29χρονος Κολομβιανός τουρίστας μετά από πτώση περίπου 30 μέτρων από κτίριο στο Σαν Αντόνιο της Ίμπιζα, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες και έχει προκαλέσει έντονο σοκ.
Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο κτίριο Tanit, σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές διασκέδασης της Ίμπιζα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 29χρονος, ο οποίος ζει μόνιμα στη Μαγιόρκα και βρισκόταν στο νησί για να επισκεφθεί φίλους, βρέθηκε να κρέμεται γυμνός από το μπαλκόνι του έβδομου ορόφου, προσπαθώντας να κρατηθεί και να επιστρέψει στο εσωτερικό του διαμερίσματος.
Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τις δραματικές στιγμές λίγο πριν από την πτώση του. Ο άνδρας φαίνεται να κρατιέται από το γυάλινο προστατευτικό του μπαλκονιού και να επιχειρεί επανειλημμένα να αναρριχηθεί, χωρίς όμως να τα καταφέρνει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα χάνει το κράτημά του και πέφτει στο κενό, προσκρούοντας σε μπαλκόνια των χαμηλότερων ορόφων πριν καταλήξει στο έδαφος.
Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού στο σημείο, με τουρίστες και κατοίκους να παρακολουθούν έντρομοι την προσπάθεια του 29χρονου να σωθεί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας άνδρας έσπευσε να τον βοηθήσει, ωστόσο δεν πρόλαβε να αποτρέψει την πτώση του 29χρονου.
Ο 29χρονος Κολμβιανός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί αναφέρουν ότι φέρει κάταγμα λεκάνης, σοβαρά τραύματα στον θώρακα και βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ενώ παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.
Οι ισπανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας του κτιρίου, το οποίο φέρεται να καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση.
Το ίδιο κτίριο είχε βρεθεί στο επίκεντρο τραγωδίας το 2017, όταν ένας 26χρονος Βρετανός τουρίστας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση ενώ επιχειρούσε να επιστρέψει στο διαμέρισμά του χωρίς κλειδιά.
Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο κτίριο Tanit, σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές διασκέδασης της Ίμπιζα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 29χρονος, ο οποίος ζει μόνιμα στη Μαγιόρκα και βρισκόταν στο νησί για να επισκεφθεί φίλους, βρέθηκε να κρέμεται γυμνός από το μπαλκόνι του έβδομου ορόφου, προσπαθώντας να κρατηθεί και να επιστρέψει στο εσωτερικό του διαμερίσματος.
Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τις δραματικές στιγμές λίγο πριν από την πτώση του. Ο άνδρας φαίνεται να κρατιέται από το γυάλινο προστατευτικό του μπαλκονιού και να επιχειρεί επανειλημμένα να αναρριχηθεί, χωρίς όμως να τα καταφέρνει. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα χάνει το κράτημά του και πέφτει στο κενό, προσκρούοντας σε μπαλκόνια των χαμηλότερων ορόφων πριν καταλήξει στο έδαφος.
Δείτε βίντεο με την στιγμή της πτώσης του
Nuevo cap Ibiza , el amante descubierto pic.twitter.com/qI6DWdx2rD— Sin Estudios Estudiez ☦️ (@abrahamforsaken) June 8, 2026
Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού στο σημείο, με τουρίστες και κατοίκους να παρακολουθούν έντρομοι την προσπάθεια του 29χρονου να σωθεί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας άνδρας έσπευσε να τον βοηθήσει, ωστόσο δεν πρόλαβε να αποτρέψει την πτώση του 29χρονου.
Ο 29χρονος Κολμβιανός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί αναφέρουν ότι φέρει κάταγμα λεκάνης, σοβαρά τραύματα στον θώρακα και βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ενώ παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.
Οι ισπανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας του κτιρίου, το οποίο φέρεται να καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν από την πτώση.
Το ίδιο κτίριο είχε βρεθεί στο επίκεντρο τραγωδίας το 2017, όταν ένας 26χρονος Βρετανός τουρίστας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση ενώ επιχειρούσε να επιστρέψει στο διαμέρισμά του χωρίς κλειδιά.
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