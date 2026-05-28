Εγκαίνια της νέας κλινικής βραχείας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, δωρεά του Πάνου Λασκαρίδη - Δείτε φωτογραφίες
Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του δωρητή Υποναυάρχου επί τιμή και μεγάλου εθνικού ευεργέτου του Πολεμικού μας Ναυτικού αλλά και του ΕΣΥ Πάνου Λασκαρίδη, του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και των υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας Νίκου Δένδια και Άδωνι Γεωργιάδη
Δένδιας: Είναι ανάγκη να γίνουν πολυάριθμοι οι εφοπλιστές που βοηθούν τις Ένοπλες ΔυνάμειςΚατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε την «ανάγκη να γίνουν πολυάριθμοι εφοπλιστές που βοηθούν τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς υπάρχει απειλή και η πατρίδα το χρειάζεται». «Και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη οι απέναντι, όπως χθες, να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν "expressis verbis". Σαφέστατα, μας το λένε. Ούτε καν το υπονοούν. Η απειλή εκπέμπεται», επεσήμανε ο κ. Δένδιας κάνοντας έμμεση αναφορά στις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ.
«Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και η ανάγκη να βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις πάντοτε σε ένα τέτοιο επίπεδο, όπως σήμερα, που να μπορούν να λειτουργούν αποτρεπτικά. Είναι απαραίτητο αυτό για να μπορούμε να ζούμε εν ειρήνη», ενώ πρόσθεσε πως «ο ελληνικός εφοπλισμός είναι ο μεγαλύτερος και πιθανότατα ο πλουσιότερος στον πλανήτη».
Γεωργιάδης: Ο κ. Λασκαρίδης και η οικογένειά του συνεχίζουν τη μακραίωνη παράδοση των ευεργετώνΗ νέα κλινική είναι δωρεά του Υποναυάρχου επί τιμή και μεγάλου εθνικού ευεργέτου του Πολεμικού μας Ναυτικού αλλά και του ΕΣΥ κ. Πάνου Λασκαρίδη, τόνισε σε ανάρτησή στο Χ ο υπουργός Υγείας.
«Ο κ. Πάνος Λασκαρίδης και η οικογένεια του συνεχίζουν την μακραίωνη παράδοση των ευεργετών, που από την αρχαιότητα ως την ίδρυση και δημιουργία του Νεωτέρου Ελληνικού Κράτους στήριζαν και στηρίζουν τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Κοινωνία. Τον ευχαριστούμε θερμώς και τον τιμούμε!», πρόσθεσε.
«Σήμερα προσκλήθηκα από τον κ. Υπουργό Εθνικής Αμύνης @NikosDendias να παρίσταμαι στην τελετή των εγκαινίων της νέας, πλήρους ανακαινισμένης κλινικής βραχείας νοσηλείας, σπανίων νοσημάτων του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Η νέα κλινική είναι δωρεά του Υποναυάρχου επί τιμή και μεγάλου εθνικού ευεργέτου του Πολεμικού μας Ναυτικού αλλά και του ΕΣΥ κ. Πάνου Λασκαρίδου. Ο κ. Πάνος Λασκαρίδης και η οικογένεια του συνεχίζουν την μακραίωνη παράδοση των ευεργετών, που από την αρχαιότητα ως την ίδρυση και δημιουργία του Νεωτέρου Ελληνικού Κράτους στήριζαν και στηρίζουν τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Κοινωνία. Τον ευχαριστούμε θερμώς και τον τιμούμε!».
