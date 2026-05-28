Εγκαίνια της νέας κλινικής βραχείας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, δωρεά του Πάνου Λασκαρίδη - Δείτε φωτογραφίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης Νίκος Δένδιας Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών Πάνος Λασκαρίδης Ένοπλες Δυνάμεις

Εγκαίνια της νέας κλινικής βραχείας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, δωρεά του Πάνου Λασκαρίδη - Δείτε φωτογραφίες

Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία του δωρητή Υποναυάρχου επί τιμή και μεγάλου εθνικού ευεργέτου του Πολεμικού μας Ναυτικού αλλά και του ΕΣΥ Πάνου Λασκαρίδη, του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και των υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας Νίκου Δένδια και Άδωνι Γεωργιάδη

Εγκαίνια της νέας κλινικής βραχείας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, δωρεά του Πάνου Λασκαρίδη - Δείτε φωτογραφίες
Στα εγκαίνια της νέας, πλήρους ανακαινισμένης κλινικής βραχείας νοσηλείας, σπανίων νοσημάτων του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών παρέστη σήμερα (28/5) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά από πρόσκληση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Η νέα κλινική είναι δωρεά του Υποναυάρχου επί τιμή και μεγάλου εθνικού ευεργέτου του Πολεμικού μας Ναυτικού αλλά και του ΕΣΥ κ. Πάνου Λασκαρίδη.

Δένδιας: Είναι ανάγκη να γίνουν πολυάριθμοι οι εφοπλιστές που βοηθούν τις Ένοπλες Δυνάμεις 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε την «ανάγκη να γίνουν πολυάριθμοι εφοπλιστές που βοηθούν τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς υπάρχει απειλή και η πατρίδα το χρειάζεται». «Και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη οι απέναντι, όπως χθες, να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν "expressis verbis". Σαφέστατα, μας το λένε. Ούτε καν το υπονοούν. Η απειλή εκπέμπεται», επεσήμανε ο κ. Δένδιας κάνοντας έμμεση αναφορά στις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

«Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και η ανάγκη να βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις πάντοτε σε ένα τέτοιο επίπεδο, όπως σήμερα, που να μπορούν να λειτουργούν αποτρεπτικά. Είναι απαραίτητο αυτό για να μπορούμε να ζούμε εν ειρήνη», ενώ πρόσθεσε πως «ο ελληνικός εφοπλισμός είναι ο μεγαλύτερος και πιθανότατα ο πλουσιότερος στον πλανήτη».

Εγκαίνια της νέας κλινικής βραχείας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, δωρεά του Πάνου Λασκαρίδη - Δείτε φωτογραφίες
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Εγκαίνια της νέας κλινικής βραχείας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, δωρεά του Πάνου Λασκαρίδη - Δείτε φωτογραφίες
Ο Νίκος Δένδιας με τον Πάνο Λασκαρίδη

Εγκαίνια της νέας κλινικής βραχείας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, δωρεά του Πάνου Λασκαρίδη - Δείτε φωτογραφίες
Άδωνις Γεωργιάδης, Πάνος Λασκαρίδης και Νίκος Δένδιας στα εγκαίνια ανακαινισμένης κλινικής βραχείας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Κλείσιμο

Εγκαίνια της νέας κλινικής βραχείας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, δωρεά του Πάνου Λασκαρίδη - Δείτε φωτογραφίες
Ο εφοπλιστής Πάνος Λάσκαρίδης

Εγκαίνια της νέας κλινικής βραχείας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, δωρεά του Πάνου Λασκαρίδη - Δείτε φωτογραφίες

Εγκαίνια της νέας κλινικής βραχείας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, δωρεά του Πάνου Λασκαρίδη - Δείτε φωτογραφίες
Εγκαίνια της νέας κλινικής βραχείας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, δωρεά του Πάνου Λασκαρίδη - Δείτε φωτογραφίες
Εγκαίνια της νέας κλινικής βραχείας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, δωρεά του Πάνου Λασκαρίδη - Δείτε φωτογραφίες

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Χ:

«Ευάριθμοι Έλληνες εφοπλιστές βοηθούν τις Ένοπλες Δυνάμεις. Θα παρακαλέσω θερμά να γίνουν πολυάριθμοι. Η Πατρίδα έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη διότι υπάρχει απειλή. Και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη οι απέναντι, όπως χθες, να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν «expressis verbis». Σαφέστατα, μας το λένε. Ούτε καν το υπονοούν. Η απειλή εκπέμπεται.

Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και η ανάγκη να βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις πάντοτε σε ένα τέτοιο επίπεδο, όπως σήμερα, που να μπορούν να λειτουργούν αποτρεπτικά. Είναι απαραίτητο αυτό για να μπορούμε να ζούμε εν ειρήνη».

«Με μεγάλη χαρά παρευρέθηκα σήμερα στην τελετή εγκαινίων του Θαλάμου Βραχείας Νοσηλείας, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Μία ακόμα δωρεά του Υποναυάρχου ε.τ. Πάνου Λασκαρίδη».

Γεωργιάδης: Ο κ. Λασκαρίδης και η οικογένειά του συνεχίζουν τη μακραίωνη παράδοση των ευεργετών

Η νέα κλινική είναι δωρεά του Υποναυάρχου επί τιμή και μεγάλου εθνικού ευεργέτου του Πολεμικού μας Ναυτικού αλλά και του ΕΣΥ κ. Πάνου Λασκαρίδη, τόνισε σε ανάρτησή στο Χ ο υπουργός Υγείας.

Εγκαίνια της νέας κλινικής βραχείας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, δωρεά του Πάνου Λασκαρίδη - Δείτε φωτογραφίες
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάφης, με τον εφοπλιστή Πάνο Λασκαρίδη

«Ο κ. Πάνος Λασκαρίδης και η οικογένεια του συνεχίζουν την μακραίωνη παράδοση των ευεργετών, που από την αρχαιότητα ως την ίδρυση και δημιουργία του Νεωτέρου Ελληνικού Κράτους στήριζαν και στηρίζουν τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Κοινωνία. Τον ευχαριστούμε θερμώς και τον τιμούμε!», πρόσθεσε.

Εγκαίνια της νέας κλινικής βραχείας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, δωρεά του Πάνου Λασκαρίδη - Δείτε φωτογραφίες

Εγκαίνια της νέας κλινικής βραχείας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, δωρεά του Πάνου Λασκαρίδη - Δείτε φωτογραφίες

Εγκαίνια της νέας κλινικής βραχείας νοσηλείας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, δωρεά του Πάνου Λασκαρίδη - Δείτε φωτογραφίες
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας στο Χ:

«Σήμερα προσκλήθηκα από τον κ. Υπουργό Εθνικής Αμύνης @NikosDendias να παρίσταμαι στην τελετή των εγκαινίων της νέας, πλήρους ανακαινισμένης κλινικής βραχείας νοσηλείας, σπανίων νοσημάτων του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Η νέα κλινική είναι δωρεά του Υποναυάρχου επί τιμή και μεγάλου εθνικού ευεργέτου του Πολεμικού μας Ναυτικού αλλά και του ΕΣΥ κ. Πάνου Λασκαρίδου. Ο κ. Πάνος Λασκαρίδης και η οικογένεια του συνεχίζουν την μακραίωνη παράδοση των ευεργετών, που από την αρχαιότητα ως την ίδρυση και δημιουργία του Νεωτέρου Ελληνικού Κράτους στήριζαν και στηρίζουν τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Κοινωνία. Τον ευχαριστούμε θερμώς και τον τιμούμε!».

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης