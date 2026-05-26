Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ «βλέπει» η Τεχεράνη παρά τις χθεσινές εχθροπραξίες

Η επίσκεψη Γκαλιμπάφ και Αραγτσί στο Κατάρ αφορούσε, κυρίως, την απελευθέρωση «παγωμένων» ιρανικών κεφαλαίων - Συμφωνία «σε λίγες μέρες» βλέπει ο Ρούμπιο, την ώρα που η Τεχεράνη απειλεί να απαντήσει σε παραβίαση της εκεχειρίας

Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, στο Κατάρ προχώρησε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.



Η πηγή εξήγησε την Τρίτη ότι ο σκοπός της επίσκεψης των Γκαλιμπάφ και Αραγτσί στη Ντόχα ήταν η επίτευξη συμφωνίας για τα «παγωμένα» ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου επανέλαβε ότι η επίσκεψη ήταν «γενικά καλή» και οδήγησε σε πρόοδο στις συνομιλίες.



Fars σημείωσε ότι οι μεσολαβητές του Κατάρ εργάζονται για την επίλυση του ζητήματος των παγωμένων κεφαλαίων, υπογραμμίζοντας ότι η απελευθέρωσή τους αποτελεί το τελευταίο σημαντικό σημείο διαφωνίας που προσπαθεί να επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων.



Συμφωνία «σε λίγες μέρες» Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε λίγες ημέρες. Ακόμη, τόνισε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων στο νότιο Ιράν δεν σημαίνουν το τέλος της εύθραυστης εκεχειρίας που επιτεύχθηκε τον προηγούμενο μήνα, δηλώνοντας από την Τζαϊπούρ της Ινδίας: «Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις στο Κατάρ και θα δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε… Θα χρειαστούν μερικές ημέρες για να διευθετηθούν τα συγκεκριμένα σημεία του αρχικού εγγράφου».







Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε εκφράσει την επιθυμία του για συμφωνία με την Τεχεράνη, επισημαίνοντας όμως ότι πρέπει να είναι «καλή συμφωνία», διαφορετικά δεν έχει νόημα.



Συνεχίζουν τις προσπάθειες Πακιστάν και Κατάρ Στο μεταξύ, Πακιστάν και Κατάρ συνεχίζουν τις προσπάθειες να γεφυρώσουν τις διαφορές και να ξεπεράσουν τα εμπόδια, με στόχο την επίτευξη λύσης που θα τερματίσει τον πόλεμο που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου και είχε παραλύσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνά μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων φορτίων πετρελαίου και φυσικού αερίου.



Κλείσιμο Ουάσινγκτον.



Η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε παραβιάσεις της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ Μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Σε ανακοίνωσή τους την Τρίτη, οι Φρουροί δήλωσαν ότι «εντόπισαν εχθρικά αεροσκάφη που εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο», προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις της κατέρριψαν ένα drone MQ-9 και άνοιξαν πυρ κατά ενός μαχητικού αεροσκάφους.



Ταυτόχρονα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ,



Μπορεί οι εντάσεις στο πεδίο της Μέσης Ανατολής να επέστρεψαν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του νότιου Ιράν χθες, ωστόσο μια πηγή εξοικειωμένη με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές επιβεβαίωσε ότι η επίσκεψη του επικεφαλής διαπραγματευτή του Ιράν,, στο Κατάρ προχώρησε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.Η πηγή εξήγησε την Τρίτη ότι ο σκοπός της επίσκεψης τωνκαιστη Ντόχα ήταν η επίτευξη συμφωνίας για τα «παγωμένα» ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό, σύμφωνα με το πρακτορείο. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου επανέλαβε ότι η επίσκεψη ήταν «γενικά καλή» και οδήγησε σε πρόοδο στις συνομιλίες.Το πρακτορείοσημείωσε ότι οι μεσολαβητές τουεργάζονται για την επίλυση του ζητήματος των παγωμένων κεφαλαίων, υπογραμμίζοντας ότι η απελευθέρωσή τους αποτελεί το τελευταίο σημαντικό σημείο διαφωνίας που προσπαθεί να επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων.Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών,, επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε λίγες ημέρες. Ακόμη, τόνισε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων στο νότιο Ιράν δεν σημαίνουν το τέλος της εύθραυστης εκεχειρίας που επιτεύχθηκε τον προηγούμενο μήνα, δηλώνοντας από τηντης Ινδίας: «Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις στο Κατάρ και θα δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε… Θα χρειαστούν μερικές ημέρες για να διευθετηθούν τα συγκεκριμένα σημεία του αρχικού εγγράφου».Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ,είχε εκφράσει την επιθυμία του για συμφωνία με την Τεχεράνη, επισημαίνοντας όμως ότι πρέπει να είναι «καλή συμφωνία», διαφορετικά δεν έχει νόημα.Στο μεταξύ,καισυνεχίζουν τις προσπάθειες να γεφυρώσουν τις διαφορές και να ξεπεράσουν τα εμπόδια, με στόχο την επίτευξη λύσης που θα τερματίσει τον πόλεμο που ξέσπασε στιςκαι είχε παραλύσει τη ναυσιπλοΐα στα, από όπου περνά μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων φορτίων πετρελαίου και φυσικού αερίου.Οι διαφωνίες παραμένουν γύρω από τη μεταφορά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου και την απελευθέρωση των παγωμένων κεφαλαίων, καθώς το Ιράν αρνείται να εξάγει το ουράνιο και απαιτεί την απελευθέρωση όλων των κεφαλαίων, σε αντίθεση με το αίτημα τηςΜετά τις αμερικανικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, οιτόνισαν ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.Σε ανακοίνωσή τους την Τρίτη, οι Φρουροί δήλωσαν ότι «εντόπισαν εχθρικά αεροσκάφη που εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο», προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις της κατέρριψαν ένα drone MQ-9 και άνοιξαν πυρ κατά ενός μαχητικού αεροσκάφους.Ταυτόχρονα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, μέσω γραπτού μηνύματος στο κανάλι του στο Telegram , δήλωσε ότι «οι περιφερειακές δυνάμεις δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή». Πρόσθεσε επίσης ότι «το ρολόι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, και η διαλυόμενη σιωνιστική οντότητα του Ισραήλ πλησιάζει στο τέλος της δυσοίωνης ύπαρξής της».

Αξιωματούχος των ΗΠΑ τόνισε ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν σημαίνουν το τέλος της εύθραυστης εκεχειρίας που συμφωνήθηκε τον προηγούμενο μήνα.



Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη παραμένει δυνατή, παρά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις, οι οποίες στόχευσαν ιρανικά σκάφη και εγκατάσταση στο Μπαντάρ Αμπάς.



Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται την ώρα που η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον εργάζονται για την κατάρτιση ενός πλαισίου που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε πριν από τρεις μήνες.