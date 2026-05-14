Σιγά μη δεν τα έφτιαχνε με τον Πρόεδρο...

Η εικόνα ήταν εύγλωττη: ο Ίλον Μασκ να αποβιβάζεται από το Air Force One στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου δίπλα στον Ντόναλτ Τραμπ, να χαιρετά τον Αντιπρόεδρο της Κίνας Χαν Ζενγκ και να παρακολουθεί την επίσημη τελετή υποδοχής.

Ναι, φαίνεται πως οι σχέσεις του Ίλον Μασκ με τον Ντόναλτ Τραμπ έχουν ξαναζεσταθεί σημαντικά. Τα αμερικανικά ΜΜΕ γράφουν ότι η παρουσία του Μασκ δίπλα στον Τραμπ στο ταξίδι στην Κίνα δεν ήταν καθόλου τυχαία και θεωρείται σαφές πολιτικό και επιχειρηματικό μήνυμα.

Ο Μασκ ήταν ανάμεσα στους κορυφαίους CEOs που προσκλήθηκαν επίσημα από τον Λευκό Οίκο να συνοδεύσουν τον Τραμπ στο Πεκίνο, μαζί με στελέχη όπως ο Tim Cook της Apple και ο Jensen Huang της NVIDIA. Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στόχος του ταξιδιού είναι η αποκλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ-Κίνας και η ενίσχυση εμπορικών συμφωνιών.

O Μασκ ταξίδεψε μαζί με τον Τραμπ στο Air Force One και οι δυο τους εμφανίζονται ξανά ως «σύμμαχοι» μετά τη δημόσια σύγκρουση που είχαν το 2025. Σημειώστε ότι η παρουσία του Μασκ θεωρείται κρίσιμη λόγω της Tesla και της μεγάλης εξάρτησής της από την κινεζική αγορά.

