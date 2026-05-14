Σιγά μη δεν τα έφτιαχνε με τον Πρόεδρο...

Ναι, φαίνεται πως οι σχέσεις του Ίλον Μασκ με τον Ντόναλτ Τραμπ έχουν ξαναζεσταθεί σημαντικά. Τα αμερικανικά ΜΜΕ γράφουν ότι η παρουσία του Μασκ δίπλα στον Τραμπ στο ταξίδι στην Κίνα δεν ήταν καθόλου τυχαία και θεωρείται σαφές πολιτικό και επιχειρηματικό μήνυμα.

Ο Μασκ ήταν ανάμεσα στους κορυφαίους CEOs που προσκλήθηκαν επίσημα από τον Λευκό Οίκο να συνοδεύσουν τον Τραμπ στο Πεκίνο, μαζί με στελέχη όπως ο Tim Cook της Apple και ο Jensen Huang της NVIDIA. Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στόχος του ταξιδιού είναι η αποκλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ-Κίνας και η ενίσχυση εμπορικών συμφωνιών.

O Μασκ ταξίδεψε μαζί με τον Τραμπ στο Air Force One και οι δυο τους εμφανίζονται ξανά ως «σύμμαχοι» μετά τη δημόσια σύγκρουση που είχαν το 2025. Σημειώστε ότι η παρουσία του Μασκ θεωρείται κρίσιμη λόγω της Tesla και της μεγάλης εξάρτησής της από την κινεζική αγορά.

