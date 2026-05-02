To NATO σε επαφές με τις ΗΠΑ για τα αμερικανικά στρατεύματα στη Γερμανία
Η εκπρόσωπος της Συμμαχίας Αλισον Χαρτ αναφέρθηκε στις επαφές με τις ΗΠΑ

Το ΝΑΤΟ εργάζεται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των ΗΠΑ για μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων στη Γερμανία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ.

«Εργαζόμαστε από κοινού με τις ΗΠΑ προκειμένου να κατανοήσουμε την απόφασή τους σχετικά με τη θέση της δύναμης στη Γερμανία. Αυτή η προσαρμογή υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να συνεχίσει να επενδύει περισσότερα στην άμυνα και να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την κοινή μας ασφάλεια -- όπου βλέπουμε ήδη πρόοδο αφότου Σύμμαχοι συμφώνησαν να επενδύσουν το 5% του ΑΕΠ [τους στην άμυνα] κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πέρυσι στη Χάγη», ανέφερε η Χαρτ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

«Παραμένουμε βέβαιοι ως προς την ικανότητά μας να φροντίσουμε για την αποτροπή και την άμυνά μας καθώς αυτή η στροφή προς μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ συνεχίζεται», πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, την αποχώρηση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους.

Thema Insights

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» - Το πρώτο Κοινωνικό Καφενείο με εργαζόμενους άτομα με αναπηρία στο Θριάσιο Πεδίο, με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY

Υπάρχουν κάποια νέα «spots» που δεν γίνονται γνωστά επειδή είναι trendy, αλλά επειδή απλώς λειτουργούν σωστά. Χωρίς θόρυβο και περιττή προβολή. Το Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» ανήκει σε αυτήν την κατηγορία.

