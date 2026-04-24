Το ξεχωριστό Open Day που θα γίνει το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 αντλεί έμπνευση από σημαντικούς εφευρέτες και επιστήμονες, παρακινώντας τα παιδιά να ενεργοποιήσουν τη σκέψη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
Έκκληση Μετσόλα από την Κύπρο για νέα χρηματοδότηση και μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισε ότι τα υφιστάμενα εργαλεία δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες
Την ανάγκη για πρόσθετη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και για μια συνεκτική, μακροπρόθεσμη ενεργειακή στρατηγική ανέδειξε η Ρομπέρτα Μετσόλα, σε παρέμβασή της εν μέσω των γεωπολιτικών και οικονομικών πιέσεων που δοκιμάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρίσκεται στη Κύπρο για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τοποθετήθηκε σε μια περίοδο όπου το ενεργειακό ζήτημα παραμένει στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αποφάσεων, με τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, τις αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και την ανάγκη απεξάρτησης από τη Ρωσία να καθορίζουν τις πολιτικές επιλογές των Βρυξελλών.
Το πακέτο των διαθέσιμων πόρων δείχνει όλο και πιο περιορισμένο μπροστά στις πολλαπλές κρίσεις.
Η αναφορά αυτή αγγίζει μια βασική αδυναμία της ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Η ενεργειακή πολιτική συχνά διαμορφώνεται ως αντίδραση σε κρίσεις και όχι ως προϊόν σχεδιασμού με ορίζοντα δεκαετιών. Αυτό αφήνει τα κράτη μέλη εκτεθειμένα σε εξωτερικές πιέσεις και περιορίζει την προβλεψιμότητα για επενδύσεις.
Η απομάκρυνση από το ρωσικό φυσικό αέριο, η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών και η επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας αποτελούν ήδη βασικούς άξονες. Ωστόσο, χωρίς επαρκή χρηματοδότηση και χωρίς σαφή κατεύθυνση, η μετάβαση αυτή κινδυνεύει να μείνει ημιτελής.
Πίεση για νέα κονδύλιαΗ Μετσόλα υπογράμμισε ότι τα υφιστάμενα εργαλεία δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες, καλώντας ουσιαστικά τα κράτη μέλη να ανοίξουν τη συζήτηση για νέα χρηματοδοτικά μέσα. Η τοποθέτησή της δεν είναι τυχαία. Στην πράξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα την ενεργειακή μετάβαση, την ενίσχυση της άμυνας, αλλά και τη στήριξη οικονομιών που πιέζονται από τον πληθωρισμό.
Ενεργειακή στρατηγική με βάθος χρόνουΠέρα από τα κονδύλια, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έθεσε και το ζήτημα της στρατηγικής κατεύθυνσης. Μίλησε για την ανάγκη μιας σταθερής ενεργειακής πολιτικής που να μην εξαντλείται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις.
Στο φόντο η γεωπολιτική πίεσηΗ παρέμβαση της Μετσόλα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανάγκη να ενισχύσει την στρατηγική της αυτονομία, τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και στην άμυνα.
