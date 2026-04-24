Βίντεο: Ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στις πυραμίδες Τεοτιουακάν περιφέρεται στον χώρο πριν ανοίξει πυρ κατά τουριστών
Βίντεο: Ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στις πυραμίδες Τεοτιουακάν περιφέρεται στον χώρο πριν ανοίξει πυρ κατά τουριστών

Φορώντας μάσκα και έχοντας μαζί του ένα σακίδιο πλάτης, ο 27χρονος Χούλιο Σέσαρ Χάσο Ραμίρες εμφανίζεται να περπατά ανάμεσα στους επισκέπτες του αρχαιολογικού  χώρου

Βίντεο: Ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στις πυραμίδες Τεοτιουακάν περιφέρεται στον χώρο πριν ανοίξει πυρ κατά τουριστών
1 ΣΧΟΛΙΟ
Νέο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αποτυπώνει τις στιγμές πριν από την αιματηρή επίθεση στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν, στο Μεξικό, όπου μία Καναδή γυναίκα έχασε τη ζωή της και 13 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το οπτικό υλικό καταγράφει τον δράστη να κινείται στον χώρο φορώντας μάσκα και έχοντας μαζί του ένα σακίδιο πλάτης, λίγα λεπτά πριν εξαπολύσει την επίθεση και βάλει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Οι εικόνες δείχνουν τον άνδρα να περιφέρεται ανάμεσα σε επισκέπτες, χωρίς να προκαλεί υποψίες, πριν ανοίξει πυρ σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας.



Η ένοπλη επίθεση στις πυραμίδες του Τεοτιουακάν στο Μεξικό ήταν «προσχεδιασμένη» από τον δράστη, όπως είχε δηλώσει στα μέσα της εβδομάδας ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας όπου σημειώθηκε το έγκλημα. «Δεν ήταν αυθόρμητη ενέργεια», είπε χαρακτηριστικά ο Χοσέ Λουίς Σερβάντες Μαρτίνες, γενικός εισαγγελέας της πολιτείας του Μεξικού.

Ο 27χρονος Χούλιο Σέσαρ Χάσο Ραμίρες «είχε επισκεφθεί αρκετές φορές τον αρχαιολογικό χώρο για να τον εξερευνήσει, είχε μείνει σε ξενοδοχεία που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση και είχε σχεδιάσει τις ενέργειές του».

Μια τουρίστρια από τον Καναδά σκοτώθηκε από τα πυρά του δράστη. Τουλάχιστον 13 τουρίστες τραυματίστηκαν – έξι εκ των οποίων από σφαίρες – συμπεριλαμβανομένου ενός 6χρονου παιδιού. Διευκρινίστηκε πως οι τραυματισμένοι τουρίστες είναι τρεις Κολομβιανοί, μια Καναδή, δύο Βραζιλιάνοι, έξι Αμερικανοί και ένας Ρώσος.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Μια ανοιχτή, διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με το CGS μέσα από τον κόσμο του STEM

Μια ανοιχτή, διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με το CGS μέσα από τον κόσμο του STEM

