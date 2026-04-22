Οριστικό: Αρχίζουν οι απαγορεύσεις στα diesel

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ιταλία, η χώρα που για δεκαετίες αποτελούσε παράδειγμα αγάπης για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Εδώ και 8 μήνες τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας για πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα προδιαγραφών Euro 5 στην περιφέρεια του Πιεμόντε, με πρωτεύουσα το Τορίνο — την πόλη που γέννησε τη Fiat και έχτισε την αυτοκινητιστική ταυτότητα της χώρας. Η απόφαση αφορά οχήματα που κυκλοφόρησαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2011 και Σεπτεμβρίου 2015, δηλαδή αυτοκίνητα μόλις 10 με 14 ετών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το VW Golf 7 με κινητήρες 1.6 TDI και 2.0 TDI — ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα που κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το μέτρο αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικό για την ατμόσφαιρα του Πιεμόντε και αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες περιφέρειες...