Ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου κοντά στο Παρίσι
Μια τεράστια βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου καταστράφηκε σήμερα κοντά στο Παρίσι με ελεγχόμενη υπόγεια έκρηξη, αφού προηγουμένως απομακρύνθηκαν περισσότεροι από χίλιοι κάτοικοι σε ακτίνα 450 μέτρων.

Αρχικά έγινε μια προσπάθεια να απενεργοποιηθεί με χειροκίνητο τρόπο η βόμβα οποία είχε ανακαλυφθεί στην κοινότητα Κολόμπ κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής. Η βόμβα είχε μήκος 1,06 μέτρα χωρίς το πτερύγιο της ουράς της και διάμετρο 33 εκατοστά.

Αυτή η λεπτή επιχείρηση ήταν «δυστυχώς αδύνατη», σύμφωνα με το αρχηγείο της αστυνομίας του Παρισιού, και οι ειδικοί στην εξουδετέρωση βομβών έπρεπε να την θάψουν πριν από την έκρηξη.

Οι εικόνες της επιχείρησης έδειχναν το βαρύ, σκουριασμένο μεταλλικό λείψανο να βρίσκεται στον πυθμένα ενός αμμώδους λάκκου, σταθερά στερεωμένο από χοντρές, ακατέργαστες ξύλινες δοκούς ενσωματωμένες μπροστά από τσιμεντένιους τοίχους. Στη συνέχεια, απαιτήθηκαν εκτεταμένες εργασίες κάλυψης για την απόσβεση της έκρηξης.



Ένας υπόκωφος θόρυβος ακολουθούμενος από μια έντονη ηχώ διαπέρασε τους δρόμους αυτής της κοινότητας που βρίσκεται δυτικά του Παρισιού, οι κάτοικοι της οποίας είχαν απομακρυνθεί, ενώ ένα drone πετούσε από πάνω για να επιθεωρήσει τον κρατήρα και να βεβαιωθεί ότι η περιοχή ήταν απολύτως ασφαλής.

Σχεδόν 800 αστυνομικοί διασφάλισαν την τάξη στην πυκνοκατοικημένη αυτή περιοχή των παρισινών προαστίων, η οποία επιτηρούνταν από εναέρια μέσα ώστε να αποτραπούν τυχόν διαρρήξεις.

Η εξουδετέρωση μια τέτοιας βόμβας σε ένα πυκνό αστικό περιβάλλον θύμισε την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord στο Παρίσι τον Μάρτιο του 2025 , όταν όλα γύρω είχαν παραλύσει μετά την ανακάλυψη μιας βόμβας 500 κιλών, η οποία κατέστησε αναγκαία την εκκένωση σχολείων και κατοίκων υπό την επίβλεψη 300 αστυνομικών.

Thema Insights

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Δείτε Επίσης