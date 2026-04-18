100% ελληνική παραγωγή, 5 ήπειροι εξαγωγές: Η εναλλακτική διαδρομή της ΜΕΓΑ.
Θύμα απάτης ανήλικος στα Χανιά, τον έπεισαν να βάλει σε σακούλα χρήματα και κοσμήματα της μητέρας του
Θύμα τηλεφωνικής απάτης επιτήδειων έπεσε ένας ανήλικος στα Χανιά της Κρήτης καθώς οι απατεώνες τον έπεισαν να βάλει σε μια σακούλα μετρητά και κοσμήματα αξίας 16.000 χιλιάδων ευρώ και να τα αφήσει στην αυλή, υπό τον φόβο έκρηξης που θα γινόταν από διαρροή ρεύματος.
Όλα έγιναν το μεσημέρι της Πέμπτης 16/04, όταν ένας άνδρας τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο σπιτιού στο κέντρο της πόλης των Χανίων, κλήση στην οποία απάντησε ο ανήλικος. Όπως έχει συμβεί και άλλες φορές, ο άγνωστος συστήθηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και κατάφερε να πείσει τον ανήλικο πως στο σπίτι υπάρχει διαρροή ρεύματος και πως έπρεπε να βγάλει εκτός σπιτιού κοσμήματα και μετρητά, αφού υπήρχε κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με το flashnews.gr ο επιτήδειος απατεώνας κατάφερε να τρομοκρατήσει το αγόρι το οποίο έβαλε σε μια σακούλα τα κοσμήματα της μητέρας του αξίας περίπου 15.000 ευρώ, καθώς και το πορτοφόλι της που περιείχε 1.000 ευρώ και την ταυτότητά της.
Στην συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες του απατεώνα, έβγαλε την σακούλα στην αυλή και μπήκε στο σπίτι, ενώ – όπως γίνεται – κάποιος συνεργός πήρε τη σακούλα και εξαφανίστηκε.
Μόλις η μητέρα του αγοριού αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία που διενεργεί προανάκριση για τον εντοπισμό των απατεώνων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα