Διαφωνίες πριν τη σύνοδο για τα Στενά του Ορμούζ: Το Λονδίνο ήθελε Ρούτε και Φον ντερ Λάιεν, το Παρίσι τους «έκοψε», λένε οι FT

Το σχέδιο τριών σταδίων που θα τεθεί επί τάπητος στη διάσκεψη των προθύμων για τα Στενά του Ορμούζ και τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί ως προς τη στρατιωτική δράση - Μακρόν και Στάρμερ θα ενημερώσουν τον Τραμπ μετά τις εργασίες

Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ, με διαφωνίες να αναδύονται για τη σύνθεση των συμμετεχόντων, όπως αναφέρουν οι Financial Times.



Οι ηγέτες της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να ενημερώσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη «συμμαχίας των προθύμων». Ωστόσο, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που μίλησαν κατ’ ιδίαν, το σχέδιο αντιμετωπίζει σοβαρά στρατιωτικά εμπόδια. Ένας εξ αυτών σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «ο στόχος είναι να φανεί πως υπάρχει σχέδιο, ακόμη κι αν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει».







Παράλληλα, η Γαλλία φέρεται να απέρριψε βρετανική πρόταση για συμμετοχή του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνάντηση στο Παρίσι, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για την προετοιμασία της συνόδου. Αντίθετα, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι θα παραστούν αυτοπροσώπως.



απέσυρε δύο φορές τα ονόματα των Ρούτε και φον ντερ Λάιεν από τον κατάλογο προσκλήσεων που είχε προτείνει το Λονδίνο, επιδιώκοντας να περιορίσει τη συμμετοχή κυρίως σε αρχηγούς κυβερνήσεων. Η Ντάουνινγκ Στριτ απέφυγε να σχολιάσει σχετικά.



Αξιωματούχοι που συμμετέχουν στην προετοιμασία της συνόδου ανέφεραν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα λάβει μέρος, ούτε άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Η συνάντηση εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει περίπου 40 χώρες που τον προηγούμενο μήνα υπέγραψαν μνημόνιο εκφράζοντας την «ετοιμότητά τους να συμβάλουν σε κατάλληλες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά».



Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, «οι ΗΠΑ δεν θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη, αλλά αναμένεται ο Στάρμερ και ο Μακρόν να ενημερώσουν τον πρόεδρο μετά τη συνάντηση, ώστε να παραμείνει ενήμερος».



Κλείσιμο Μακρόν έχει ξεκαθαρίσει ότι η Γαλλία δεν πρόκειται να αναλάβει δράση στα Στενά πριν τεθεί σε ισχύ εκεχειρία, αν και έχει ήδη αποστείλει αεροπλανοφόρο και φρεγάτες στην ανατολική Μεσόγειο. Παρόμοια στάση τηρούν και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, εκτιμώντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση αν δεν τερματιστούν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.



Το σχέδιο τριών σταδίων



Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επεξεργαστούν ένα σχέδιο τριών σταδίων. Το πρώτο αφορά διπλωματική και πολιτική συνεργασία για τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα.



Στη συνέχεια, προβλέπεται συζήτηση για παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης σε πλοία που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα Στενά και χρειάζονται βοήθεια για την αποχώρησή τους, καθώς και για μηχανισμούς παρακολούθησης πιθανών απειλών.



Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει «στρατιωτική διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», με ενδεχόμενη ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, το στάδιο αυτό θα εφαρμοστεί μόνο εφόσον διασφαλιστεί διαρκής ειρήνη.



Μεταξύ των χωρών που αναμένεται να συμμετάσχουν συγκαταλέγονται ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.



Τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί



Σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους, οι στρατιωτικοί σχεδιαστές της «συμμαχίας των προθύμων» έχουν εντοπίσει δεκάδες προβλήματα σε ενδεχόμενη επιχείρηση συνοδείας πλοίων στα Στενά, η οποία δεν προβλέπεται να περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, χωρίς να υπάρχουν εύκολες λύσεις.



Ευρωπαίος κυβερνητικός αξιωματούχος σημείωσε ότι οι προσδοκίες από τη σύνοδο είναι χαμηλές ως προς την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, χαρακτηρίζοντάς την «απάντηση στις πιέσεις του Τραμπ».



Ο Φρίντριχ Μερτς έχει δηλώσει, ακόμη και σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε ναυτική πρωτοβουλία, υπό προϋποθέσεις.



Η συμμετοχή της Μπούντεσβερ σε αποστολές στο εξωτερικό, όπως στο Αφγανιστάν, υπόκειται σε αυστηρούς συνταγματικούς περιορισμούς. Κάθε ανάπτυξη δυνάμεων πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο συλλογικής εντολής, όπως από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ ή τον ΟΗΕ, και να εγκρίνεται από το κοινοβούλιο.



Την Πέμπτη, ο Μερτς επανέλαβε ότι τάσσεται «κατ’ αρχήν» υπέρ της συμμετοχής της Γερμανίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι βασικές προϋποθέσεις, όπως η προσωρινή εκεχειρία, η συλλογική εντολή και η κοινοβουλευτική έγκριση, απέχουν από το να εκπληρωθούν. Πρόσθεσε ακόμη ότι υπάρχουν «ισχυρά επιχειρήματα» υπέρ της συμμετοχής των ΗΠΑ στη ναυτική αποστολή.



Η Γαλλία εμφανίζεται πιο επιφυλακτική ως προς τον ρόλο της Ουάσιγκτον. «Αυτό που χρειάζεται είναι δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα πλήξει πλοία που διέρχονται από τα Στενά και δέσμευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν θα εμποδίσουν κανένα πλοίο που εισέρχεται ή εξέρχεται», δήλωσε αξιωματούχος του Μεγάρου των Ηλυσίων.



Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει έντονη κριτική στις χώρες του ΝΑΤΟ για τη στάση τους στον πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας επανειλημμένα ότι η επαναλειτουργία των Στενών αποτελεί κυρίως ευρωπαϊκό ζήτημα, καθώς η Ευρώπη εξαρτάται περισσότερο από τις ενεργειακές εξαγωγές που διέρχονται από την περιοχή.



Η διαφωνία θυμίζει την αντιπαράθεση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ σχετικά με την ασφάλεια της Ουκρανίας σε περίπτωση λήξης του πολέμου με τη Ρωσία.



Ο Τραμπ έχει επιχειρήσει να ασκήσει πίεση στην Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος. Ωστόσο, μετά από περισσότερο από έναν χρόνο διαβουλεύσεων υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας για τη δημιουργία «συμμαχίας των προθύμων» που θα μπορούσε να αναπτύξει στρατεύματα για τη στήριξη της Ουκρανίας, οι δεσμεύσεις παραμένουν σε μεγάλο βαθμό θεωρητικές.