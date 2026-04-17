Η ΕΕ επαναφέρει πλήρως τις πολιτικές επαφές με τη Συρία, οικονομική συνεργασία και επιστροφές προσφύγων στο προσκήνιο

Νέος διάλογος υψηλού επιπέδου από τον Μάιο - Σχέδιο της ΕΕ για οικονομική και αμυντική συνεργασία με τη Δαμασκό μετά την αλλαγή ηγεσίας - Δύσκολες οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, αλλά δεν έχουν φτάσει σε τέλμα, λέει ο Σαράα

Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε ενίσχυση της εμπλοκής της με τη Reuters. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα σε μια ευρύτερη μετατόπιση πολιτικής, μετά από χρόνια περιορισμένων σχέσεων με τη Δαμασκό.



Το έγγραφο εργασίας, που συντάχθηκε από τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ και διανεμήθηκε στα κράτη-μέλη αυτή την εβδομάδα, αναφέρει ότι η Ένωση θα επαναφέρει πλήρως σε ισχύ τη συμφωνία συνεργασίας του 1978 με τη Συρία και θα ξεκινήσει Διάλογο Υψηλού Επιπέδου με τις μεταβατικές αρχές της χώρας στις 11 Μαΐου. Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται από την ΕΕ για να περιγράψει θεσμοθετημένες και δομημένες συνομιλίες σε πολιτικό επίπεδο.







Η Συρία, στην οποία ήρθησαν οι περισσότερες δυτικές κυρώσεις στα τέλη του προηγούμενου έτους, επιδιώκει ευρύτερη επανένταξη στη διεθνή κοινότητα υπό τον μεταβατικό πρόεδρο Αχμέντ αλ-Σαράα, ο οποίος ηγήθηκε συμμαχίας ισλαμιστικών ανταρτικών οργανώσεων που ανέτρεψαν τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ στα τέλη του 2024, μετά από έναν καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο διάρκειας 14 ετών.



Το έγγραφο περιγράφει σχέδια για ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας πλαισίου για εμπόριο και επενδύσεις, κινητοποίησης κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα και στήριξης μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω νέου κόμβου τεχνικής υποστήριξης.







Στην Ευρώπη φιλοξενούνται περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Σύροι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, περίπου οι μισοί εκ των οποίων βρίσκονται στη Γερμανία. Η επιστροφή τους αποτελεί βασικό ζήτημα στις συνομιλίες μεταξύ ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της Δαμασκού μετά την αποχώρηση του Άσαντ από την εξουσία στα τέλη του 2024.



Σε επίπεδο ασφάλειας, το έγγραφο αναφέρει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να στηρίξει την εκπαίδευση της συριακής αστυνομίας και την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και να συνεργαστεί με τις αρχές για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος.



Κλείσιμο



Δύσκολες οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ Την ίδια στιγμή, σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο αλ-Σαράα δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ είναι δύσκολες, αλλά δεν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Τόνισε ότι η Δαμασκός επιδιώκει σοβαρά μια συμφωνία ασφάλειας που θα διασφαλίζει τη σταθερότητα στην περιοχή, κατηγορώντας παράλληλα το Ισραήλ ότι επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο σε συριακά εδάφη.



Ο Σύρος πρόεδρος άσκησε έντονη κριτική στη στάση του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι ενεργεί «με ιδιαίτερη σκληρότητα» και διατηρεί παρουσία σε περιοχές κοντά στα Υψίπεδα του Γκολάν, ενώ η συριακή πλευρά, όπως είπε, έχει επιλέξει τη διπλωματική οδό.



Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στις σχέσεις με την Τουρκία, τις οποίες χαρακτήρισε ως «στρατηγική συνεργασία που θα επηρεάσει το μέλλον της περιφερειακής και παγκόσμιας ασφάλειας». Όπως δήλωσε, η Άγκυρα στάθηκε στο πλευρό του συριακού λαού επί 14 χρόνια.



προχωρά σε ενίσχυση της εμπλοκής της με τη Συρία , επαναφέροντας επίσημες πολιτικές επαφές και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για στενότερη οικονομική και αμυντική συνεργασία, σύμφωνα με έγγραφο που επεξεργάστηκε το. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα σε μια ευρύτερη μετατόπιση πολιτικής, μετά από χρόνια περιορισμένων σχέσεων με τη Δαμασκό.Το έγγραφο εργασίας, που συντάχθηκε από τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ και διανεμήθηκε στα κράτη-μέλη αυτή την εβδομάδα, αναφέρει ότι η Ένωση θα επαναφέρει πλήρως σε ισχύ τη συμφωνία συνεργασίας του 1978 με τη Συρία και θα ξεκινήσει Διάλογο Υψηλού Επιπέδου με τις μεταβατικές αρχές της χώρας στις. Ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται από την ΕΕ για να περιγράψει θεσμοθετημένες και δομημένες συνομιλίες σε πολιτικό επίπεδο.Σε μια αξιοσημείωτη προσαρμογή πολιτικής, η ΕΕ αναφέρει επίσης ότι θα «επαναπροσδιορίσει και θα προσαρμόσει» το καθεστώς κυρώσεων, προκειμένου να διατηρήσει την επιρροή της, ενώ παράλληλα θα εμπλακεί με τη νέα ηγεσία της Συρίας και θα στοχεύσει πρόσωπα ή παράγοντες που ενδέχεται να υπονομεύσουν τη μεταβατική διαδικασία.Η Συρία, στην οποία ήρθησαν οι περισσότερες δυτικές κυρώσεις στα τέλη του προηγούμενου έτους, επιδιώκει ευρύτερη επανένταξη στη διεθνή κοινότητα υπό τον μεταβατικό πρόεδροο οποίος ηγήθηκε συμμαχίας ισλαμιστικών ανταρτικών οργανώσεων που ανέτρεψαν τον πρώην πρόεδροστα τέλη του 2024, μετά από έναν καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο διάρκειας 14 ετών.Το έγγραφο περιγράφει σχέδια για ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας πλαισίου για εμπόριο και επενδύσεις, κινητοποίησης κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα και στήριξης μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω νέου κόμβου τεχνικής υποστήριξης.Παράλληλα, η ΕΕ αναφέρει ότι θα συνεργαστεί με τις συριακές αρχές για τη διευκόλυνση της «ασφαλούς, εθελοντικής και αξιοπρεπούς επιστροφής» προσφύγων και εκτοπισμένων πληθυσμών.Στην Ευρώπη φιλοξενούνται περισσότεροι από ένα εκατομμύριοπρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, περίπου οι μισοί εκ των οποίων βρίσκονται στη Γερμανία. Η επιστροφή τους αποτελεί βασικό ζήτημα στις συνομιλίες μεταξύ ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της Δαμασκού μετά την αποχώρηση του Άσαντ από την εξουσία στα τέλη του 2024.Σε επίπεδο ασφάλειας, το έγγραφο αναφέρει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να στηρίξει την εκπαίδευση της συριακής αστυνομίας και την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και να συνεργαστεί με τις αρχές για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος.Παράλληλα, το έγγραφο υπογραμμίζει τη στήριξη της ΕΕ στην εφαρμογή συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιανουάριο μεταξύ της Δαμασκού και των κουρδικών αρχών στη βορειοανατολική Συρία, η οποία προβλέπει την ενσωμάτωση τοπικών θεσμών στο κράτος και την επέκταση των δικαιωμάτων των Σύρων Κούρδων στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής μετάβασης.Την ίδια στιγμή, σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, οδήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ είναι δύσκολες, αλλά δεν έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Τόνισε ότι ηεπιδιώκει σοβαρά μια συμφωνία ασφάλειας που θα διασφαλίζει τη σταθερότητα στην περιοχή, κατηγορώντας παράλληλα το Ισραήλ ότι επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο σε συριακά εδάφη.Ο Σύρος πρόεδρος άσκησε έντονη κριτική στη στάση του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι ενεργεί «με ιδιαίτερη σκληρότητα» και διατηρεί παρουσία σε περιοχές κοντά στα, ενώ η συριακή πλευρά, όπως είπε, έχει επιλέξει τη διπλωματική οδό.Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στις σχέσεις με την Τουρκία, τις οποίες χαρακτήρισε ως «στρατηγική συνεργασία που θα επηρεάσει το μέλλον της περιφερειακής και παγκόσμιας ασφάλειας». Όπως δήλωσε, η Άγκυρα στάθηκε στο πλευρό του συριακού λαού επί 14 χρόνια.

Σε εσωτερικό επίπεδο, ο αλ-Σαράα εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία εθνικής ενοποίησης, αναφέροντας ότι οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις βρίσκονται σε προχωρημένη διαδικασία ενσωμάτωσης στο κράτος, ενώ η τελευταία ξένη στρατιωτική βάση στη βορειοανατολική Συρία εκκενώθηκε πρόσφατα.



«Έχουμε επιτύχει πολλά τον τελευταίο χρόνο στην ενοποίηση των επαναστατικών δυνάμεων που ήταν διχασμένες», δήλωσε.



Κλείνοντας, ο Σύρος πρόεδρος απηύθυνε μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει μεταβεί από περίοδο κρίσης σε φάση ευκαιρίας για ανασυγκρότηση και σταθερότητα.



«Η Συρία έχει αλλάξει. Από μια κατάσταση συνεχούς κρίσης, έχουμε μετατραπεί σε μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία για ανοικοδόμηση και σταθερότητα. Ο κόσμος είδε τι συμβαίνει όταν η Συρία βρίσκεται σε κρίση και τώρα αρχίζει να διαπιστώνει τι μπορεί να επιτύχει όταν υπάρχει σταθερότητα», ανέφερε.