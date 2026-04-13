Ο Τραμπ κατέβασε την εικόνα που τον εμφάνιζε σαν τον Ιησού - «Υποτίθεται ότι με έδειχνε ως γιατρό που κάνω καλά τους ανθρώπους» δικαιολογήθηκε

Κλείσιμο

Ο Αμερικανός πρόεδροςεπανέλαβε σήμερα ότι δεν σκοπεύει να ζητήσει συγγνώμη από τον, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει “πολύ αδύναμο”, μία ημέρα μετά τις έντονες επικρίσεις που διατύπωσε εις βάρος του ποντίφικα.“Ο Πάπας Λέων είπε πράγματα που είναι λάθος. Ήταν πολύ αντίθετος σε ό,τι κάνω αναφορικά με το Ιράν και δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ένα Ιράν που διαθέτει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στις δηλώσεις του πάπα που καλούσαν σε τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.Σε αναρτήσεις του στη διάρκεια της νύκτας ο Τραμπ κατηγόρησε τον πάπα Λέων, τον πρώτο που έχει καταγωγή από τις ΗΠΑ, ότι είναι “αδύναμος απέναντι στο έγκλημα και είναι φρικτός στην εξωτερική πολιτική”.Εξάλλου ισχυρίστηκε ότι “αν δεν ήμουν εγώ στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα βρισκόταν στο Βατικανό”.Επίσης χθες Κυριακή ο Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social μια εικόνα δημιουργημένη μέσω της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην οποία εμφανίζεται σαν τον Ιησού, προκαλώντας την αντίδραση ακόμη και από συντηρητικούς κύκλους στις ΗΠΑ που παραδοσιακά τον υποστηρίζουν.Σήμερα έσβησε την ανάρτηση.Στην εικόνα ο Τραμπ φαίνεται να φορά έναν λευκό χιτώνα με έναν κόκκινο μανδύα να ακουμπά το χέρι του στο μέτωπο ενός ασθενούς, πλαισιωμένος από ανθρώπους που προσεύχονται ή κάτι προσμένουν, και στο φόντο αμερικανική σημαία, το Άγαλμα της Ελευθερίας, καταδιωκτικά, αετούς και άλλες μορφές.Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε ότι η εικόνα είχε στόχο να τον εμφανίσει σαν τον Ιησού, κάνοντας λόγο για “ψευδείς ειδήσεις”.“Υποτίθεται ότι με δείχνει σαν έναν γιατρό που κάνει τους ανθρώπους καλύτερα, όντως κάνω τους ανθρώπους καλύτερα”, είπε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, λίγη ώρα αφού κατέβηκε η ανάρτηση.