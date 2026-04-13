Ιράν: «Κανένα λιμάνι στον Περσικό Κόλπο και τη Θάλασσα του Ομάν δεν θα είναι ασφαλές» αν οι ΗΠΑ απειλήσουν τα δικά μας
Σαφές μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, τονίζοντας ότι εάν τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των ιρανικών λιμανιών, τότε «κανένα λιμάνι στον Περσικό Κόλπο και τη Θάλασσα του Ομάν δεν θα είναι ασφαλές», εν μέσω αυξανόμενης έντασης για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Υπενθυμίζεται ότι ο στρατός των ΗΠΑ έκανε γνωστή την πρόθεσή του να προχωρήσει από το απόγευμα στην επιβολή αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν, κατόπιν εντολής Τραμπ και μετά την αποτυχία των απευθείας συνομιλιών των δυο εμπόλεμων κρατών, για την οποία η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη επιρρίπτουν την ευθύνη η μια στην άλλη.
Η ενιαία διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν διαμήνυσε ότι τα λιμάνια στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και της Θάλασσας του Ομάν θα είναι «είτε για όλους είτε για κανέναν», υπογραμμίζοντας ότι η υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της χώρας αποτελεί «φυσικό και νόμιμο καθήκον». Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο IRIB, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η άσκηση κυριαρχίας στα χωρικά της ύδατα αποτελεί «αναφαίρετο δικαίωμα του ιρανικού έθνους».
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το Ιράν θα συνεχίσει να εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πλοία που συνδέονται με «εχθρικές δυνάμεις» δεν θα έχουν δικαίωμα διέλευσης. Αντίθετα, η κίνηση άλλων πλοίων θα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς που θα επιβάλλουν οι ιρανικές αρχές.
Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κατηγόρησαν παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες για «παράνομη επιβολή περιορισμών» στη ναυσιπλοΐα σε διεθνή ύδατα, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές «πειρατεία». Όπως υπογράμμισαν, ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών, η Ισλαμική Δημοκρατία θα εφαρμόσει μόνιμο μηχανισμό ελέγχου των Στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη συνεχιζόμενες απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας.
