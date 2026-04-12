Τα Στενά του Ορμούζ θα γίνουν θανάσιμη δίνη για τους εχθρούς μας, απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης
Τα Στενά του Ορμούζ θα γίνουν θανάσιμη δίνη για τους εχθρούς μας, απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης
Ο εχθρός θα βρεθεί παγιδευμένος σε μια θανάσιμη δίνη μέσα στα στενά, αν κάνει ένα λάθος βήμα, αναφέρουν σε ανάρτησή τους οι Ιρανοί
Οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν σήμερα ότι έχουν «πλήρως υπό έλεγχο» την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ και απείλησαν να παγιδεύσουν εκεί τους εχθρούς τους σε μια «θανάσιμη δίνη», έπειτα από αμερικανικές δηλώσεις.
«Όλη η κυκλοφορία (...) είναι πλήρως υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε η ναυτική διοίκηση των Φρουρών με μήνυμα που δημοσιοποίησε μέσω του X, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των στενών.
«Ο εχθρός θα βρεθεί παγιδευμένος σε μια θανάσιμη δίνη μέσα στα στενά, αν κάνει ένα λάθος βήμα», πρόσθεσε η ιρανική ναυτική διοίκηση στο μήνυμά της.
«Όλη η κυκλοφορία (...) είναι πλήρως υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε η ναυτική διοίκηση των Φρουρών με μήνυμα που δημοσιοποίησε μέσω του X, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των στενών.
«Ο εχθρός θα βρεθεί παγιδευμένος σε μια θανάσιμη δίνη μέσα στα στενά, αν κάνει ένα λάθος βήμα», πρόσθεσε η ιρανική ναυτική διοίκηση στο μήνυμά της.
