Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός 12χρονος που εγκλωβίστηκε το πόδι του σε τζακούζι
Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός 12χρονος που εγκλωβίστηκε το πόδι του σε τζακούζι
Ο 12χρονος διασωληνώθηκε και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη, ωστόσο στις 9 Απριλίου κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός - Οι γονείς του έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για δωρεά οργάνων
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην Ιταλία, όπου ένα αγόρι 12 ετών έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε στο φίλτρο του τζακούζι.
Όλα έγιναν το πρωί της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών, στο Πενναμπίλλι κοντά στο Ρίμινι, όταν το παιδί μπήκε στο τζακούζι, το οποίο λειτουργούσε με ενεργοποιημένη τη λειτουργία υδρομασάζ.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το πόδι του παιδιού παγιδεύτηκε στο στόμιο αναρρόφησης της εγκατάστασης, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από το νερό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 12χρονος παρέμεινε βυθισμένος για σχεδόν πέντε λεπτά, έως ότου το προσωπικό του ξενοδοχείου κατάφερε να διακόψει την παροχή ρεύματος και να απενεργοποιήσει την αντλία, απελευθερώνοντάς τον.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι εντόπισαν το παιδί σε κρίσιμη κατάσταση και ξεκίνησαν προσπάθειες ΚΑΡΠΑ. Οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν τον ανήλικο και αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο με ελικόπτερο.
Ο 12χρονος διασωληνώθηκε και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη, ωστόσο στις 9 Απριλίου κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι γονείς του παιδιού, Μαουρίτσιο και Νικολέτα, έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για δωρεά οργάνων. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο διενέργειας νεκροψίας προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια θανάτου.
Η Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο χώρος της πισίνας και των εγκαταστάσεων σπα παραμένει κλειστός τις τελευταίες ημέρες, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι.
Όλα έγιναν το πρωί της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών, στο Πενναμπίλλι κοντά στο Ρίμινι, όταν το παιδί μπήκε στο τζακούζι, το οποίο λειτουργούσε με ενεργοποιημένη τη λειτουργία υδρομασάζ.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το πόδι του παιδιού παγιδεύτηκε στο στόμιο αναρρόφησης της εγκατάστασης, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από το νερό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 12χρονος παρέμεινε βυθισμένος για σχεδόν πέντε λεπτά, έως ότου το προσωπικό του ξενοδοχείου κατάφερε να διακόψει την παροχή ρεύματος και να απενεργοποιήσει την αντλία, απελευθερώνοντάς τον.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι εντόπισαν το παιδί σε κρίσιμη κατάσταση και ξεκίνησαν προσπάθειες ΚΑΡΠΑ. Οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν τον ανήλικο και αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο με ελικόπτερο.
Ο 12χρονος διασωληνώθηκε και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη, ωστόσο στις 9 Απριλίου κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι γονείς του παιδιού, Μαουρίτσιο και Νικολέτα, έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για δωρεά οργάνων. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο διενέργειας νεκροψίας προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια θανάτου.
Η Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο χώρος της πισίνας και των εγκαταστάσεων σπα παραμένει κλειστός τις τελευταίες ημέρες, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι.
