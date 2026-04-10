Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός 12χρονος που εγκλωβίστηκε το πόδι του σε τζακούζι
ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία Παιδί Τζακούζι

Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός 12χρονος που εγκλωβίστηκε το πόδι του σε τζακούζι

Ο 12χρονος διασωληνώθηκε και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη, ωστόσο στις 9 Απριλίου κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός - Οι γονείς του έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για δωρεά οργάνων

Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός 12χρονος που εγκλωβίστηκε το πόδι του σε τζακούζι
13 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην Ιταλία, όπου ένα αγόρι 12 ετών έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε στο φίλτρο του τζακούζι.

Όλα έγιναν το πρωί της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών, στο Πενναμπίλλι κοντά στο Ρίμινι, όταν το παιδί μπήκε στο τζακούζι, το οποίο λειτουργούσε με ενεργοποιημένη τη λειτουργία υδρομασάζ.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το πόδι του παιδιού παγιδεύτηκε στο στόμιο αναρρόφησης της εγκατάστασης, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από το νερό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 12χρονος παρέμεινε βυθισμένος για σχεδόν πέντε λεπτά, έως ότου το προσωπικό του ξενοδοχείου κατάφερε να διακόψει την παροχή ρεύματος και να απενεργοποιήσει την αντλία, απελευθερώνοντάς τον.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι εντόπισαν το παιδί σε κρίσιμη κατάσταση και ξεκίνησαν προσπάθειες ΚΑΡΠΑ. Οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν τον ανήλικο και αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Ο 12χρονος διασωληνώθηκε και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη, ωστόσο στις 9 Απριλίου κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός. 

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι γονείς του παιδιού, Μαουρίτσιο και Νικολέτα, έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για δωρεά οργάνων. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο διενέργειας νεκροψίας προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια θανάτου.

Η Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο χώρος της πισίνας και των εγκαταστάσεων σπα παραμένει κλειστός τις τελευταίες ημέρες, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι.
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης