Τρομακτικό ατύχημα στην Κίνα: Φόρεμα χορεύτριας έπιασε φωτιά, η καλλιτέχνης υπέστη εγκαύματα και νοσηλεύεται, δείτε βίντεο
Η χορογραφία ήθελε την χορεύτρια να λικνίζεται ενώ σε ένα σιδερένιο στεφάνι γύρω από το φόρεμα της είχε μπει φωτιά

Ένα τρομακτικό ατύχημα με θύμα μια χορεύτρια που τραυματίστηκε σημειώθηκε πριν από λίγα 24ωρα στην Κίνα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, το ατύχημα σημειώθηκε σε μια παραλία.

Η χορογραφία ήθελε την χορεύτρια να λικνίζεται ενώ σε ένα σιδερένιο στεφάνι γύρω από το φόρεμα της είχε μπει φωτιά.

Ωστόσο τα πράγματα δεν εκτυλίχθηκαν όπως αναμενόταν, καθώς η φωτιά «αγκάλιασε» και το φόρεμα με αποτέλεσμα οι φλόγες να αρχίσουν να ανεβαίνουν προς την πλάτη της χορεύτριας.

Έντρομη εκείνη έτρεξε προς τη θάλασσα και έπεσε στο νερό για να σβήσει τις φλόγες με κινεζικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι υπέστη εγκαύματα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Δείτε το βίντεο από το ατύχημα στην Κίνα


