Ο Ούγγρος ΥΠΕΞ προσφέρθηκε να στείλει στον Λαβρόφ εμπιστευτικό έγγραφο για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Λεπτομέρειες για ταξίδι του Όρμπαν στη Μόσχα

Οι συνομιλίες στα τρία ηχητικά αποσπάσματα που δόθηκαν σήμερα στην δημοσιότητα δείχνουν ότι υπάρχει ένα φιλικό ύφος μεταξύ των συνομιλητών.«Εύχομαι τα καλύτερα φίλε μου» λέει ο Λαβρόφ στο τέλος της συνομιλίας που αφορούσε τη σύσταση μιας διακυβερνητικής επιτροπής στη Βουδαπέστη. «Όποτε χρειαστείς κάτι είμαι στη διάθεση σου», λέει Σιγιάρτο.Άλλες συζητήσεις που περιγράφονται λεπτομερώς σε γραπτή μορφή αφορούν τις προετοιμασίες για ένα ταξίδι του Όρμπαν στη Μόσχα το 2024, όταν η Ουγγαρία ασκούσε την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ, ή το μπλοκάρισμα μιας άλλης σειράς κυρώσεων της ΕΕ κατά της Μόσχας το 2025 λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία.Σε ένα τρίτο ηχητικό απόσπασμα, ο Σιγιάρτο ζητά από τον Λαβρόφ λεπτομέρειες σχετικά με το τι συζητήθηκε σε μια συνάντηση μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα το 2025.Ο Σιγιάρτο ταξιδεύει συχνά στη Μόσχα από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Στις 4 Μαρτίου, συναντήθηκε με τον Πούτιν για να συζητήσουν, μεταξύ άλλων θεμάτων, την προμήθεια πετρελαίου.Απαντώντας στην κριτική ότι υπονομεύει τις προσπάθειες της ΕΕ να βοηθήσει την Ουκρανία, ο Όρμπαν λέει ότι στοχεύει να κρατήσει την Ουγγαρία έξω από τον πόλεμο και να προστατεύσει τα συμφέροντά της.