Δείτε βίντεο: Στρουθοκάμηλος «φυγάς» τρέχει σε αυτοκινητόδρομο στην Ταϊλάνδη δίπλα στα αυτοκίνητα
ΚΟΣΜΟΣ
Το συμπαθές πτηνό βρέθηκε σε πολυσχύναστο δρόμο ταχείας κυκλοφορίας έξω από τη Μπανγκόκ αφού το έσκασε από χώρο όπου φιλοξενούνταν ως κατοικίδιο

Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαμα βρέθηκαν οδηγοί σε αυτοκινητόδρομο στην Ταϊλάνδη, καθώς είδαν δίπλα στα αυτοκίνητά τους να τρέχει μια... στρουθοκάμηλος.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται το συμπαθές πτηνό να κινείται τρέχοντας σε ρεύμα οδικού δικτύου, ενώ κάμερα από αυτοκίνητο που βρίσκεται ακριβώς πίσω από την στρουθοκάμηλο έχει καταγράψει την σκηνή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, η στρουθοκάμηλος ηλικίας μόλις έξι μηνών προκάλεσε αναστάτωση σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο έξω από την Μπανκγόκ, όταν το έσκασε από χώρο ψυχαγωγίας με θέμα τα ζώα και άρχισε να τρέχει ανάμεσα στα οχήματα, πριν επιστραφεί με ασφάλεια στο χώρο όπου φιλοξενούνταν.

Δείτε το βίντεο


Το έσκασε από χώρο ψυχαγωγίας

Η στρουθοκάμηλος που διατηρούνταν ως κατοικίδιο σε χώρο με θεματική γύρω από τα ζώα πραγματοποίησε μια απρόσμενη «βόλτα» υψηλής ταχύτητας την 7η Απριλίου, προκαλώντας έκπληξη στους οδηγούς που την είδαν να κινείται ανάμεσα στα οχήματα.

Το πτηνό εντοπίστηκε να τρέχει στη μεσαία λωρίδα αυτοκινητόδρομου τριών λωρίδων στην παράκτια επαρχία Τσονμπούρι, ενώ αυτοκίνητα και φορτηγά περνούσαν δίπλα του, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε οδηγός ο οποίος βρισκόταν ακριβώς πίσω του.

«Ποιος έχασε μια στρουθοκάμηλο στον δρόμο; Ελάτε να την πάρετε. Τρέχει τόσο γρήγορα», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο οδηγός.

Κλείσιμο

«Έδειχνε φοβισμένη και πανικόβλητη»

Ο 33χρονος δήλωσε αργότερα ότι οδηγούσε προς το σπίτι του όταν συνάντησε κυκλοφοριακή συμφόρηση.

«Στην αρχή νόμιζα ότι είχε συμβεί κάποιο ατύχημα, αλλά όταν πλησίασα είδα μια στρουθοκάμηλο να τρέχει στη μεσαία λωρίδα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πτηνό «έδειχνε φοβισμένο και πανικόβλητο», ενώ προσπάθησε να το κατευθύνει προς την αριστερή λωρίδα του δρόμου, όπου τελικά σταμάτησε να τρέχει.

Η στρουθοκάμηλος επέστρεψε στη συνέχεια με ασφάλεια στο χώρο φιλοξενίας της, σε καφέ με θέμα τα ζώα από όπου είχε διαφύγει.

Σημειώνεται ότι οι ενήλικες στρουθοκάμηλοι θεωρούνται τα ταχύτερα πτηνά που τρέχουν στη στεριά, με μέγιστη καταγεγραμμένη ταχύτητα περίπου 70 χιλιόμετρα την ώρα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης