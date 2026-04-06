Δείτε βίντεο: Η στιγμή που τμήμα οροφής σε αεροδρόμιο της Τζακάρτα καταρρέει λόγω της έντονης βροχόπτωσης
Το κομμάτι της οροφής σε τερματικό του αεροδρομίου Σοκέρνο - Χάτα κατέρρευεσε εξαιτίας του βάρους από τον συσσωρευμένο όγκο νερού μετά από σφοδρή κακοκαιρία
Τμήμα της οροφής σε τερματικό του διεθνούς αεροδρομίου Σοκέρνο - Χάτα στην Τανγκεράνγκ της επαρχίας Μπαντέν στην Τζακάρτα υποχώρησε κάτω από το βάρος μεγάλου όγκου νερού που είχε συσσωρευτεί λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις της αίθουσας αναμονής επιβατών χωρίς όμως να διαταραχθούν οι πτήσεις, αναφέρει το τοπικό μέσο Voi.id.
Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνεται η στιγμή που ο μεγάλος όγκος νερού που έχει συσσωρευτεί αναγκάζει την ορορφή να υποχωρήσει κάτω από το βάρος του, θυμίζοντας έναν μεγάλο καταρράκτη, ενώ πέφτει επάνω σε έπιπλα, αλλά και υπολογιστές προκαλώντας μεγάλες ζημιές.
Στο 17 δευτερολέπτων βίντεο, αρχικά καταγράφεται διαρροή νερού από την οροφή του αεροδρομίου. Στη συνέχεια, η διαρροή αυξάνεται έως ότου η οροφή καταρρέει, με το νερό να πέφτει και να χτυπά τις εγκαταστάσεις της αίθουσας αναμονής επιβατών.
«Υπήρχε αρκετός κόσμος, ευτυχώς πρόλαβα να τρέξω», δήλωσε επιβάτης με προορισμό τη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με το πρακτορείο ANTARA.
Όπως ανέφερε ο ίδιος, τη στιγμή του περιστατικού βρίσκονταν πολλοί επιβάτες στον χώρο, οι οποίοι περίμεναν την επιβίβαση.
Λίγο αργότερα, νερό άρχισε να πέφτει ξαφνικά από την οροφή, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες.
«Επρόκειτο να επιβιβαστούμε για Σιγκαπούρη και περιμέναμε στο Gate 7», πρόσθεσε.
Σε απάντηση του περιστατικού, το παράρτημα του διεθνούς αεροδρομίου Soekarno-Hatta στην Τανγκεράνγκ, που διαχειρίζεται η PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), επιβεβαίωσε την κατάρρευση τμήματος της οροφής.
Ceiling at Terminal 3 of Soekarno-Hatta International Airport in Indonesia collapses following days of heavy rainfall in the country.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 6, 2026
"The incident at gate 7, around 13.40 WIB. There were quite a lot of people, thank God, I still had time to run," said one of the passengers to… pic.twitter.com/XKMNddhFlm
«Ευτυχώς, πρόλαβα να τρέξω»Τα ακραία καιρικά φαινόμενα με υψηλή ένταση βροχόπτωσης που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες προκάλεσαν την κατάρρευση τμήματος της οροφής στο συγκεκριμένο τερματικό, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης στο τμήμα αναχωρήσεων του αεροσταθμού.
«Η διαταραχή διήρκεσε πέντε λεπτά»Ο βοηθός αναπληρωτής επικοινωνίας και νομικών υπηρεσιών του αεροδρομίου Soekarno-Hatta, Γιουντιστιάουαν, δήλωσε ότι η διαταραχή στην οροφή διήρκεσε για μικρό χρονικό διάστημα.
«Η διαταραχή σε ένα σημείο της οροφής διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά», ανέφερε.
Όπως σημείωσε, μετά το περιστατικό, υπάλληλοι του αεροδρομίου προχώρησαν άμεσα σε ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ώστε να μην επηρεαστούν η λειτουργία του αεροδρομίου και οι πτήσεις.
«Οι επιχειρησιακοί υπάλληλοι του αεροδρομίου έδρασαν άμεσα, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού και του περιορισμού της πρόσβασης στην πληγείσα περιοχή, ώστε η κατάσταση να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο», εξήγησε.
Τόνισε επίσης ότι το προσωπικό του αεροδρομίου πραγματοποιεί εικοσιτετράωρη επιτήρηση όλων των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών υποδομών, ώστε όταν εντοπίζεται πιθανή βλάβη, η γύρω περιοχή να απομονώνεται από επιβάτες και εργαζομένους για τον περιορισμό των συνεπειών.
«Ως προληπτικό μέτρο, οι χρήστες των υπηρεσιών του αεροδρομίου καλούνται να παρακολουθούν την εξέλιξη των προγραμμάτων πτήσεων μέσω των επίσημων καναλιών των αεροπορικών εταιρειών και των οθονών πληροφοριών στο αεροδρόμιο, καθώς και να προσέρχονται νωρίτερα, ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα λόγω των καιρικών συνθηκών», πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα