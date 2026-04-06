Συμφωνία των ΗΠΑ με το Κονγκό για απελάσεις μεταναστών από τρίτες χώρες
Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συμφώνησε να δεχτεί μετανάστες που απελαύνονται από τις ΗΠΑ και δεν είναι οι ίδιοι Κονγκολέζοι, στο πλαίσιο συμφωνίας που τίθεται σε ισχύ μέσα στον Απρίλιο.
Οι Αρχές της αφρικανικής χώρας ανέφεραν ότι έχει δημιουργηθεί ένα προσωρινό σύστημα υποδοχής, ενώ έχουν επιλεγεί εγκαταστάσεις για τη στέγαση των αφιχθέντων στην πρωτεύουσα, την Κινσάσα.
Οι ΗΠΑ θα παρέχουν «λογιστική και τεχνική υποστήριξη» ενώ η κυβέρνηση του Κονγκό δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά για το πρόγραμμα.
Η κυβέρνηση δεν ανέφερε πόσους απελαθέντες θα δεχτεί, αναφέρει το BBC.
Οι ΗΠΑ έχουν ήδη στείλει απελαθέντες σε αρκετές άλλες χώρες της Αφρικής, στο πλαίσιο της καταστολής της μετανάστευσης.
Η ΛΔ του Κονγκό προστίθεται σε άλλες χώρες της ηπείρου, όπως η Εσουατίνι, η Γκάνα και το Νότιο Σουδάν, που δέχονται απελαθέντες από τις ΗΠΑ. Την περασμένη εβδομάδα, μάλιστα, οκτώ άτομα από διάφορες αφρικανικές χώρες απελάθηκαν στην Ουγκάντα.
Σύμφωνα με μειοψηφική έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, η κυβέρνηση Τραμπ «πιθανώς» έχει δαπανήσει περισσότερα από 40 εκατ. δολάρια για απελάσεις σε τρίτες χώρες μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, αν και το συνολικό κόστος «είναι άγνωστο». Οι ΗΠΑ έχουν χορηγήσει «άμεσα» περισσότερα από 32 εκατ. δολάρια σε πέντε χώρες, την Ισημερινή Γουινέα, τη Ρουάντα, το Ελ Σαλβαδόρ, την Εσουατίνι και το Παλάου.
Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται επίσης μια συμφωνία για ορυκτά με τη ΛΔ του Κονγκό, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα μετάλλων της χώρας της Κεντρικής Αφρικής, μεταξύ των οποίων το κοβάλτιο, το ταντάλιο, το λίθιο και τον χαλκό.
Υπό την ηγεσία του Τραμπ, οι ΗΠΑ έχουνδιευκολύνει μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα, αν και η εφαρμογή της παραμένει στον αέρα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
