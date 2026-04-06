Διασώθηκαν οι 41 εργάτες που παγιδεύτηκαν σε ανθρακωρυχείο στην Ουκρανία
Διασώθηκαν οι 41 εργάτες που παγιδεύτηκαν σε ανθρακωρυχείο στην Ουκρανία

Δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, δήλωσε ο επικεφαλής της περιοχής, Λεονίντ Πασέτσνικ

Διασώθηκαν οι 41 εργάτες που παγιδεύτηκαν σε ανθρακωρυχείο στην Ουκρανία
Και οι 41 ανθρακωρύχοι, που είχαν παγιδευτεί σε υπόγειες στοές μετά την ουκρανική επίθεση στο ανθρακωρυχείο του Μπιλορέτσενσκα που βρίσκεται στην κατεχόμενη από τη Ρωσία περιοχή του Λουχάνσκ, απομακρύνθηκαν και είναι ασφαλείς, δήλωσε ο επικεφαλής της περιοχής, Λεονίντ Πασέτσνικ.

O Πασέτσνικ δήλωσε ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στο ανθρακωρυχείο και οι εργάτες μεταφέρθηκαν στην επιφάνεια.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι κανένας από τους ανθρακωρύχους δεν τραυματίσθηκε και κανένας δεν χρειάσθηκε ιατρική περίθαλψη.

Νωρίτερα ο Πασέτσνικ είχε δηλώσει ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε έναν υποσταθμό που τροφοδοτεί με ρεύμα το ανθρακωρυχείο, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν οι ανθρακωρύχοι στις στοές, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης.

Το Κίεβο δεν σχολίασε το περιστατικό.

