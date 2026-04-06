Διασώθηκαν οι 41 εργάτες που παγιδεύτηκαν σε ανθρακωρυχείο στην Ουκρανία
Δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, δήλωσε ο επικεφαλής της περιοχής, Λεονίντ Πασέτσνικ
Και οι 41 ανθρακωρύχοι, που είχαν παγιδευτεί σε υπόγειες στοές μετά την ουκρανική επίθεση στο ανθρακωρυχείο του Μπιλορέτσενσκα που βρίσκεται στην κατεχόμενη από τη Ρωσία περιοχή του Λουχάνσκ, απομακρύνθηκαν και είναι ασφαλείς, δήλωσε ο επικεφαλής της περιοχής, Λεονίντ Πασέτσνικ.
O Πασέτσνικ δήλωσε ότι η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στο ανθρακωρυχείο και οι εργάτες μεταφέρθηκαν στην επιφάνεια.
Νωρίτερα ο Πασέτσνικ είχε δηλώσει ότι η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε έναν υποσταθμό που τροφοδοτεί με ρεύμα το ανθρακωρυχείο, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν οι ανθρακωρύχοι στις στοές, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης.
Το Κίεβο δεν σχολίασε το περιστατικό.
Ο ίδιος προσέθεσε ότι κανένας από τους ανθρακωρύχους δεν τραυματίσθηκε και κανένας δεν χρειάσθηκε ιατρική περίθαλψη.
BREAKING: A Ukrainian strike on the Bilorichenska coal mine in Russian-controlled Luhansk damaged a power substation and left 41 mine workers trapped underground, Reuters reports. pic.twitter.com/8m0pw2MyYH— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) April 6, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα