Αντιπολεμικές διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ με σύνθημα «ο Νετανιάχου είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ», δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Πόλεμος Τελ Αβίβ Διαδηλώσεις Ιράν

Διαδηλωτές φώναζαν «μην βομβαρδίζετε, συζητήστε»

60 ΣΧΟΛΙΑ
«Τέλος σε έναν πόλεμο χωρίς τέλος»: περισσότεροι από 1000 άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στο Τελ Αβίβ κατά του πολέμου εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ, καλώντας τις αρχές του Ισραήλ να σταματήσουν τις συγκρούσεις.

«Μην βομβαρδίζετε! Συζητήστε!», «Τέλος οι ανοησίες του Μπίμπι», φώναζαν οι διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Χαμπίμα, στην καρδιά της πόλης, πριν να διαλυθεί η συγκέντρωση από την αστυνομία.

Μια γυναίκα κρατούσε ένα πλακάτ με τη φράση «Ο Νετανιάχου είναι η μεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ», αναφερόμενη στον πρωθυπουργό της χώρας.

Israeli anti-war demonstrators rally in Tel Aviv | AFP

Λίγη ώρα μετά την έναρξη της κινητοποίησης, στις 4 το απόγευμα, η αστυνομία, που είχε δώσει έγκριση μόνο για μια περιορισμένη συγκέντρωση 150 προσώπων –λόγω των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται εξαιτίας του πολέμου– απώθησε τους διαδηλωτές από τον χώρο. Ορισμένοι επέστρεψαν στην πλατεία ή κάθισαν στο έδαφος.

«Η αστυνομία προσπαθεί να φιμώσει τις φωνές μας» αλλά «είναι καθήκον μας να είμαστε παρόντες» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλόν-Λι Γκριν, ο συνδιευθυντής του Standing Together, μιας ισραηλινο-παλαιστινιακής ομάδας που οργάνωσε την κινητοποίηση. «Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε το τέλος του πολέμου στο Ιράν, στον Λίβανο, στη Γάζα, που συνεχίζεται ακόμη, για να βάλουμε τέλος στα πογκρόμ στη Δυτική Όχθη», είπε.

«Είμαι κατά του πολέμου επειδή (…) αμφισβητώ τους λόγους» που προβάλλονται από τον πρωθυπουργό, είπε μια 62χρονη γυναίκα, η Σεσίλ, που απέφυγε να δώσει το επώνυμό της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης