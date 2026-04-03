Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής ειρωνεύεται τις ΗΠΑ: «Από την αλλαγή καθεστώτος… ψάχνουν τους πιλότους»
Ιράν Πρόεδρος Βουλής ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής ειρωνεύεται τις ΗΠΑ: «Από την αλλαγή καθεστώτος… ψάχνουν τους πιλότους»

Ο Γκαλιμπάφ χαρακτήρισε τις εξελίξεις ως αποτέλεσμα «απόλυτης ιδιοφυΐας»

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής ειρωνεύεται τις ΗΠΑ: «Από την αλλαγή καθεστώτος… ψάχνουν τους πιλότους»
Με ειρωνικό τόνο σχολίασε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ τις αναφορές περί κατάρριψης αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους στο Ιράν, στρέφοντας τα πυρά του κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του γίνεται ειρωνική αναφορά στην αμερικανική στρατηγική, με σχόλιο ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε με στόχο την «αλλαγή καθεστώτος» φαίνεται πλέον να περιορίζεται στην αναζήτηση των πιλότων.

Η ανάρτηση συνδέεται με προηγούμενη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις 31 Μαρτίου είχε υποστηρίξει ότι στο Ιράν έχει ήδη σημειωθεί αλλαγή καθεστώτος, επισημαίνοντας ότι η νέα ηγεσία εμφανίζεται «λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένη» και περισσότερο «ορθολογική».

Σε νεότερη ανάρτηση, ο Γκαλιμπάφ συνέχισε στο ίδιο ύφος, γράφοντας ότι πρόκειται για «εντυπωσιακή πρόοδο» και χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις ως αποτέλεσμα «απόλυτης ιδιοφυΐας».
54 ΣΧΟΛΙΑ

