Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει τα πλήγματα στο Ιράν σε πλήρη συντονισμό με τον Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δηλώνει ότι καταστράφηκε το 70% της παραγωγικής ικανότητας χάλυβα του Ιράν – Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Το Ισραήλ θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν σε πλήρη συντονισμό με τον Λευκό Οίκο, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από σύσκεψη αξιολόγησης της κατάστασης στο αρχηγείο των IDF στην Κίρια, στο Τελ Αβίβ.



Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι υπάρχει στενή συνεργασία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο.



«Σε πλήρη συντονισμό μεταξύ εμού και του προέδρου Τραμπ, και μεταξύ των IDF και των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, θα συνεχίσουμε να πλήττουμε το Ιράν. Το καθεστώς είναι πιο αδύναμο από ποτέ – το Ισραήλ είναι πιο ισχυρό από ποτέ», δήλωσε.







Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε στρατηγικούς στόχους, σημειώνοντας: «Μαζί με τους Αμερικανούς φίλους μας συνεχίζουμε να πλήττουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Εξουδετερώνουμε διοικητές, βομβαρδίζουμε γέφυρες και πλήττουμε κρίσιμες υποδομές».



Σύμφωνα με τον ίδιο, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει καταστρέψει το 70% της παραγωγικής ικανότητας χάλυβα του Ιράν.



«Πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα που στερεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης τόσο οικονομικούς πόρους όσο και τη δυνατότητα παραγωγής πολλών όπλων», δήλωσε αναφερόμενος στη στρατιωτική οργάνωση που θεωρείται ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του ιρανικού κράτους.



Παράλληλα, ο Νετανιάχου αναφέρθηκε και στις επιχειρήσεις στον Λίβανο, δηλώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν τη Χεζμπολάχ, ενώ χερσαίες μονάδες των IDF επιχειρούν στο νότιο τμήμα της χώρας.



«Στον Λίβανο συνεχίζουμε να πλήττουμε αποφασιστικά τη Χεζμπολάχ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ επεκτείνει τη ζώνη ασφαλείας με στόχο την προστασία των κοινοτήτων στο βόρειο τμήμα της χώρας.