Ζελένσκι: Πρόταση της Ουκρανίας για τα Στενά του Ορμούζ με πρότυπο τον διάδρομο σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα
Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής η χώρα του δεν έχει εμπλακεί σε σχετική πρωτοβουλία, καθώς δεν έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα συνεργασίας
Τη δυνατότητα αξιοποίησης της εμπειρίας της Ουκρανίας από τη λειτουργία του διαδρόμου σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα ως πρότυπο για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να βοηθήσει, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε ανάρτησή του ανέφερε ότι το Κίεβο μετέφερε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και χώρες της Μέσης Ανατολής τη διάθεσή του να συμμετάσχει σε συζητήσεις σχετικά με τα Στενά, υπογραμμίζοντας ότι η άρση ενός ενδεχόμενου αποκλεισμού δεν μπορεί να επιτευχθεί μονομερώς, αλλά απαιτεί συντονισμένες ενέργειες.
«Η πρότασή μας – με βάση την εμπειρία μας – ήταν η εξής: Ο πόλεμος και οι διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μπορούν να προχωρήσουν παράλληλα. Αξίζει να προσπαθήσουμε να βρούμε μια διπλωματική λύση, και αυτό θα μπορούσε να είναι επωφελές και για τις δύο πλευρές του πολέμου» συμπλήρωσε.
Παράλληλα, έκανε λόγο και για εναλλακτικό σενάριο μονομερούς ελέγχου της διέλευσης, κατά το πρότυπο του ουκρανικού διαδρόμου σιτηρών. Όπως εξήγησε, ένα τέτοιο εγχείρημα θα απαιτούσε την ανάπτυξη αναχαιτιστικών συστημάτων, τη συνοδεία πλοίων από στρατιωτικές δυνάμεις, καθώς και την εγκατάσταση εκτεταμένου δικτύου ηλεκτρονικού πολέμου και άλλων επιχειρησιακών μέσων.
Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής η χώρα του δεν έχει εμπλακεί σε σχετική πρωτοβουλία, καθώς δεν έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα συνεργασίας. «Απλώς μοιραζόμαστε τη γνώση μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι εφόσον οι εταίροι της Ουκρανίας επιθυμήσουν να αξιοποιήσουν την εμπειρία αυτή στο μέλλον, το Κίεβο είναι έτοιμο να συνδράμει.
